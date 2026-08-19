Soobin công bố dự án điện ảnh "tất tay" nhất sự nghiệp

ANTD.VN - Sau chuỗi ngày làm "dậy sóng" mạng xã hội bằng loạt tín hiệu úp mở, SS Label và Soobin chính thức công bố trailer dự án điện ảnh: Soobin Live Concert Movie: All-Rounder. Không đơn thuần là những thước phim tư liệu âm nhạc, đây chính là tấm vé "xuyên không", đưa khán giả một lần nữa đắm chìm trọn vẹn vào bầu không khí cuồng nhiệt của 3 đêm concert thăng hoa ngay trên màn ảnh rộng.

Soobin Live Concert Movie: All-Rounder sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc tại các hệ thống rạp Lotte Cinema

Bộ phim concert mang nguyên vẹn bầu không khí cuồng nhiệt của ba đêm diễn hoành tráng nhất sự nghiệp của anh lên màn ảnh rộng - Soobin Live Concert Movie: All Rounder. Vượt lên trên một chiến dịch quảng bá thị giác, sự xuất hiện dày đặc của dấu vân tay này còn ẩn chứa thông điệp xuyên suốt của toàn bộ dự án: "All Rounder - Rounder Is All Around You" (tạm dịch: Sự toàn năng hiện diện ở khắp mọi nơi xung quanh bạn) mang một ý nghĩa đặc biệt của Soobin và Kingdom.

Soobin trong những đêm Soobin Live Concert: All Rounder

Đoạn trailer vừa tung ra đã lập tức khiến người hâm mộ tò mò trước quy mô đầu tư vô cùng chỉn chu. Mở màn bằng dòng chữ "Mỗi giấc mơ đều xứng đáng có một sân khấu", trailer như một lời tự sự về hành trình không ngừng cố gắng của người nghệ sĩ. Vượt qua bao chông gai, ước mơ lớn nhất mà Soobin từng nhiều lần thổ lộ qua các bài phỏng vấn, nay đã thành hình rực rỡ với ba đêm concert cá nhân thăng hoa.

Song hành cùng giấc mơ đó, thông điệp "All Rounder - Rounder Is All Around You" xuất hiện chính là lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất mà Soobin muốn gửi gắm đến khán giả, đặc biệt là cộng đồng fan Kingdom. Nếu dấu vân tay của Soobin đang "phủ sóng" khắp mọi nơi quanh các bạn, thì ngược lại, chính các bạn cũng là những người luôn hiện diện, góp ý và bao bọc Soobin qua bao thăng trầm. Sự ủng hộ nhiệt thành và tinh thần sẵn sàng "cháy" hết mình của Kingdom chính là nguồn động lực lớn lao nhất tạo nên một Soobin mang tinh thần All Rounder trọn vẹn và rực rỡ của ngày hôm nay.

Bên cạnh những thông điệp tri ân ý nghĩa, trailer còn nhanh chóng đẩy sức nóng lên cao trào khi hé lộ chớp nhoáng danh sách ca khúc ấn tượng. "Superstar", "Cao Gót", "Heyyy", "Tháng năm", "Giá như"... cùng hàng loạt bản hit được “hint” chính là lời bảo chứng: toàn bộ sức nóng và những khoảnh khắc thăng hoa nhất của ba đêm concert sẽ được tái hiện chân thực trên màn ảnh rộng. Khán giả hãy sẵn sàng "lên đồ", đắm mình vào không gian âm nhạc đa giác quan và sống lại cảm giác đứng giữa biển lightstick thêm một lần nữa.

Để tái hiện 100% cảm xúc chân thật, bộ phim được đầu tư hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết cùng hệ thống âm thanh vòm 7.1 chuẩn điện ảnh. Khán giả khi ra rạp sẽ cảm nhận rõ độ rung của từng nhịp bass, tiếng hò reo vang vọng của hàng ngàn khán giả xung quanh, như thể đang thực sự đứng giữa biển fanchant cùng Soobin.

Soobin Live Concert: All Rounder đã thu hút 40.000 khán giả

Với sự đầu tư chỉn chu, Soobin Live Concert Movie: All Rounder được giới chuyên môn và khán giả kỳ vọng là tác phẩm điện ảnh âm nhạc không thể bỏ lỡ của Việt Nam trong năm nay.

Soobin Live Concert Movie: All Rounder chính thức khởi chiếu toàn quốc tại hệ thống LOTTE Cinema từ ngày 10.9.2026.