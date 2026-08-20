Vì sao vé xem BigBang giá cao vẫn "cháy" ngay khi vừa mở bán?

ANTD.VN - Vé xem tour lưu diễn của BigBang tại Hà Nội có giá từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng/vé. Dù mức giá không thấp, hai đêm diễn ngày 24 và 25-10-2026 của nhóm vẫn nhanh chóng kín vé chỉ hơn một giờ sau khi mở bán chính thức.

Tour lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động của BigBang sẽ dừng chân tại Hà Nội với hai đêm diễn vào ngày 24 và 25-10-2026 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Chương trình có 10 hạng vé, giá từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng. Mức giá cao là vậy, đặc biệt với hạng vé cao nhất nhưng sức mua của khán giả Việt vẫn rất lớn.

Chỉ hơn một giờ sau khi mở bán chính thức ngày 17-8, vé của cả hai đêm diễn đã được thông báo bán hết. Trước đó đã có hơn 50.000 người tham gia "xếp hàng" trực tuyến trong đợt bán dành cho thành viên "V.I.P Membership" vào ngày 13-8. Đến đợt bán ngày 14-8, lượng người chờ có thời điểm vượt 100.000 lượt.

Điều đáng chú ý là khán giả không chỉ sẵn sàng bỏ ra vài triệu đồng cho một đêm diễn, mà một bộ phận còn chấp nhận mức giá hơn 10 triệu đồng để sở hữu tấm vé xem, minh chứng cho thấy sức hút của một nhóm nhạc đã hoạt động 20 năm, không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những năm gần đây.

Có thể thấy khoảng cách giữa mức giá vé thấp nhất và cao nhất của 2 đêm diễn trên là khá lớn. Nếu tính thêm chi phí đi lại, ăn ở với những khán giả từ các tỉnh, thành khác đến Hà Nội, một lần đi "đu Concert" này tốn số tiền đáng kể. Vậy nhưng giá vé cao không ngăn được nhu cầu mua của khán giả. Sau các đợt mở bán, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện nhiều bài đăng tìm mua vé. Điều này cho thấy với nhiều người, giá vé không phải yếu tố quyết định duy nhất.

BigBang ra mắt năm 2006 và từng có ảnh hưởng lớn đến khán giả K-pop tại Việt Nam. Nhiều ca khúc của nhóm nhạc này gắn với quãng thời gian thanh xuân của một thế hệ người nghe yêu thích nhạc Hàn. 20 năm sau ngày ra mắt, những khán giả ấy đã bước sang một giai đoạn khác của cuộc sống. Họ không còn là học sinh, sinh viên như thời điểm BigBang nổi tiếng nhất, nhưng lại có khả năng tự quyết định và chi trả cho những trải nghiệm mà mình thực sự muốn có. Vì thế, khoản tiền vài triệu đồng cho một lần đi xem tận mắt có thể được nhìn khác với một người đã trưởng thành. Đây không đơn thuần là tiền mua một chỗ ngồi trong sân vận động, mà còn là chi phí cho một trải nghiệm mà nhiều người có thể chỉ có một lần.

2 đêm nhạc nằm trong tour diễn vòng quanh thế giới được BigBang thực hiện nhân dịp 20 năm nhón này ra mắt, dự kiến đi qua 19 thành phố lớn trên toàn cầu với 33 đêm diễn. Hà Nội là điểm dừng duy nhất tại Đông Nam Á và có 2 hai đêm diễn. Vì vậy, với những người đã theo dõi nhóm từ lâu, cơ hội được nhìn thấy BigBang biểu diễn trực tiếp có giá trị khác với việc xem một Concert thông thường.

Điều đáng chú ý hơn cả là sức hút này không đến từ việc BigBang đang ở thời kỳ phát hành sản phẩm liên tục. Ngược lại, chính khoảng cách nhiều năm giữa những lần xuất hiện chung khiến sự trở lại của nhóm trở nên đáng chờ đợi. Có lẽ thời điểm trở lại cũng là một trong những yếu tố tác động đến "cơn sốt" vé của BigBang. Sức mua của khán giả ở Hà Nội cũng cho thấy người ta hiện không chỉ quan tâm đến giá vé mà còn cân nhắc mức độ yêu thích nghệ sĩ, thời điểm chương trình và khả năng đây có phải cơ hội hiếm gặp hay không.

Có một điểm đáng chú ý nữa là mức vé cao nhất 10,5 triệu đồng/vé không có nghĩa toàn bộ khán giả đều phải bỏ ra số tiền này. Với 10 hạng vé, người hâm mộ có thể lựa chọn từ 1 triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy từng vị trí và quyền lợi. Tuy nhiên, việc các hạng vé nhanh chóng được mua cho thấy nhu cầu đủ lớn để hấp thụ nhiều mức giá khác nhau.

Câu chuyện BigBang cũng phản ánh một thay đổi trong thói quen khán giả sẵn sàng bỏ tiền chi tiêu cho nhu cầu giải trí. Một bộ phận khán giả trẻ sẵn sàng giảm những khoản chi khác để dành tiền cho một chương trình mà họ thực sự quan tâm, không chỉ để thưởng thức một chương trình mà còn mua những trải nghiệm gắn với ký ức cá nhân. Hai đêm diễn tại Hà Nội vì thế là một phép thử khá rõ cho thấy dù giá vé cao, nhưng người ta vẫn có thể đua nhau mua. Chỉ cần đó là những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đủ lớn và một câu chuyện đủ đặc biệt phía sau đêm diễn.