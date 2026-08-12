“Profile Đất nước của tôi” tìm người kể chuyện Việt

ANTD.VN - Dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words) chính thức phát động đợt casting trên phạm vi toàn quốc, đồng thời mở rộng tìm kiếm những gương mặt và câu chuyện Việt Nam trong cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

Dưới sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ VHTT&DL cùng Cục Điện ảnh, “Profile Đất nước của tôi” được xây dựng với mục tiêu phác họa hình ảnh Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh, từ cảnh sắc thiên nhiên, chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa đến con người và nhịp sống đương đại.

Dự án do Tứ Vân Pictures thực hiện, đạo diễn Lương Đình Dũng đảm nhận vai trò sáng tạo. Theo kế hoạch được công bố, bộ phim có thời lượng khoảng 15 phút, ghi hình tại 34 tỉnh, thành phố cùng các vùng biển, đảo của Việt Nam, với sự tham gia của khoảng 300 diễn viên.

Điểm đáng chú ý trong đợt casting lần này là êkíp sản xuất không đặt nặng các tiêu chí thông thường như ngoại hình, độ tuổi hay kinh nghiệm diễn xuất. Thay vào đó, dự án tìm kiếm những người có nguồn gốc Việt Nam, tình yêu với quê hương, sự gắn bó với văn hóa Việt và khả năng kể lại những câu chuyện chân thực từ trải nghiệm của chính mình.

Theo kế hoạch, đợt casting dự kiến bắt đầu từ ngày 15-8-2026. Người tham gia gửi một video dài tối đa một phút, trong đó chia sẻ cảm nhận về quê hương, một câu chuyện Việt Nam giàu tính nhân văn hoặc những suy nghĩ chân thật về cuộc sống, con người và vẻ đẹp đất nước. Mỗi cá nhân chỉ gửi một hồ sơ trong suốt thời gian tuyển chọn. Thể lệ và phương thức đăng ký cụ thể sẽ được nhà sản xuất công bố.

Việc mở rộng casting tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xem là một phần trong cách tiếp cận của dự án. Theo đó, thay vì chỉ lựa chọn những gương mặt chuyên nghiệp, bộ phim muốn tìm kiếm những câu chuyện có khả năng tạo nên một “hồ sơ” Việt Nam đa dạng từ góc nhìn của chính người Việt.

Cũng theo êkíp sản xuất, mỗi người sinh ra, lớn lên hoặc mang trong mình sự gắn bó với Việt Nam đều có thể trở thành một người kể chuyện. Những ký ức về quê hương, câu chuyện gia đình, phong tục, nghề truyền thống, đời sống thường ngày hay những trải nghiệm của người Việt xa quê khi nhìn về đất nước đều có thể trở thành những chất liệu để góp phần tạo nên bức tranh chung. Cách làm này cũng phù hợp với ý tưởng xuyên suốt của “Profile Đất nước của tôi” là mỗi vùng đất, mỗi con người và mỗi di sản có thể được xem như một “trang” trong hồ sơ về Việt Nam. Bộ phim không hướng tới việc liệt kê các danh thắng hay giới thiệu đất nước theo cách đơn thuần về du lịch, mà kết nối cảnh quan, văn hóa, lịch sử và con người trong một mạch kể điện ảnh thống nhất.

Đạo diễn Lương Đình Dũng

Với đạo diễn Lương Đình Dũng, thách thức của dự án nằm ở việc kể câu chuyện về một đất nước đa dạng trong thời lượng chỉ khoảng 15 phút. Vì vậy, anh cho biết êkíp sẽ phải chắt lọc những hình ảnh và câu chuyện tiêu biểu, tạo nên một mạch kể có cảm xúc thay vì dàn trải việc giới thiệu các địa danh. Đạo diễn cũng xác định mục tiêu của bộ phim không phải giúp khán giả hiểu hết Việt Nam sau 15 phút, mà khơi lên mong muốn tự mình đến, trải nghiệm và khám phá đất nước.

Dự án được định hướng như một sản phẩm quảng bá hình ảnh quốc gia, góp phần phát huy sức mạnh mềm và nâng cao thương hiệu Việt Nam thông qua điện ảnh. Sau khi hoàn thành, phim dự kiến ra mắt vào ngày 24-11-2026, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước và quốc tế, phát hành trên các nền tảng số. Êkíp cũng dự kiến tích hợp mã QR tại cơ quan ngoại giao, cửa khẩu, khách sạn, phương tiện vận tải và một số không gian công cộng để du khách, người dân có thể dễ dàng tiếp cận nội dung quảng bá về Việt Nam.

Trong năm 2027, dự án được định hướng tiếp tục tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài và hướng tới các Liên hoan phim quốc tế. Qua đó, “Profile Đất nước của tôi” được kỳ vọng không chỉ là một bộ phim giới thiệu cảnh đẹp, mà trở thành một sản phẩm văn hóa có khả năng kết nối người Việt trong và ngoài nước, đồng thời mở thêm một cách kể về Việt Nam với công chúng quốc tế.