Nhạc sĩ Đức Trịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Sau 2 ngày diễn ra tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khép lại vào ngày 18/8. Đại hội có sự tham dự của gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 1.500 hội viên trên cả nước.

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tiến hành tổng kết hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông qua Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); thông qua Nghị quyết Đại hội; bầu Ban Chấp hành Hội và kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Hội khóa XI.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031) diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của gần 500 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, lấy hiệu quả và chất lượng hoạt động làm thước đo. Hội cần đầu tư cho những tác phẩm có giá trị lâu dài, giàu bản sắc dân tộc và có sức lan tỏa; đưa âm nhạc đến gần hơn với nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, công nhân, người lao động và thanh thiếu niên.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò của âm nhạc trong bồi đắp tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước và củng cố đồng thuận xã hội. Trước những thông tin sai lệch, Hội cần phát huy vai trò của đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ có uy tín, chủ động cung cấp thông tin đúng, sáng tác những tác phẩm tốt và lan tỏa các giá trị tích cực.

Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 thành viên, ra mắt đại hội.

Phát biểu tại đại hội, PGS-TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận định, trước tác động của công nghệ, thị trường và hội nhập quốc tế, âm nhạc Việt Nam cần tạo ra nhiều hơn những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và sức lan tỏa, góp phần bồi đắp tâm hồn con người, làm giàu sức mạnh văn hóa dân tộc.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đề nghị Hội tiếp tục phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác chất liệu dân ca, nhạc cụ truyền thống trong sáng tạo đương đại; quan tâm hơn đến khí nhạc, nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng, hợp xướng; chủ động ứng dụng công nghệ số và AI trong sáng tác, biểu diễn, lưu trữ, quảng bá tác phẩm và bảo vệ quyền tác giả.

Nhạc sĩ Đức Trịnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 19 nhạc sĩ; Ban thường vụ gồm 7 nhạc sĩ. Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch gồm: PGS.TS Phạm Ngọc Khôi, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, PGS.TS Nguyễn Huy Phương và Đại tá - nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh khẳng định Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục là ngôi nhà chung, đoàn kết và phát huy tài năng các thế hệ nhạc sĩ. Mỗi nhạc sĩ cần giữ gìn bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới, không ngừng sáng tạo những tác phẩm có giá trị, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.