“Lên hương” đặt tình thân trước những lựa chọn khó khăn

ANTD.VN - “Lên hương” vừa giới thiệu trailer, hé lộ những biến động trong một gia đình khi các nhân vật đứng trước những lựa chọn liên quan đến tiền bạc, tình cảm và cuộc sống. Những thước phim khai thác mâu thuẫn nảy sinh khi lợi ích cá nhân và tình thân không còn song hành.

Cảnh trong phim "Lên hương"

Sau "Chị dâu" và "Cục vàng của ngoại", Khương Ngọc tiếp tục trở lại với dòng phim tâm lý, gia đình trong "Lên hương". Phim do anh đồng đạo diễn cùng Tấn Hoàng Thông, quy tụ sự tham gia của dàn diễn viên quen thuộc: NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hồng Đào, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan...

Dự án được Khương Ngọc và êkíp khởi quay từ tháng 3-2026. Tại thời điểm khai máy, nam đạo diễn từng chia sẻ đây là một trong những dự án khó nhất mà anh từng thực hiện. "Lên hương" cũng là dự án đã được Tấn Hoàng Thông ấp ủ gần một thập kỷ trước khi tìm được người đồng hành phù hợp để đưa lên màn ảnh.

Trong đoạn trailer mới vừa được phía nhà sản xuất công bố, những thước phim mở ra với câu chuyện về nhân vật Tâm (Võ Tấn Phát đóng), một chàng trai làm nghề giao vịt bắt đầu làm việc tại cơ sở dịch vụ tang lễ của bà Mũi (Hồng Đào). Từ một công việc nhằm kiếm thêm thu nhập, Tâm dần bị cuốn vào những câu chuyện phức tạp liên quan đến những người xung quanh.

Phim xoay quanh những biến động trong các mối quan hệ gia đình và tình cảm

Các phân đoạn được dựng khá nhanh, từ những cuộc trò chuyện về tiền bạc đến cảnh bệnh viện, tang lễ và những cuộc tranh cãi trong gia đình. Trailer không giải thích toàn bộ nguyên nhân của các sự việc mà chủ yếu cho thấy những thay đổi trong quan hệ giữa các nhân vật. Trong đó, bối cảnh nghề dịch vụ tang lễ cũng tạo cho bộ phim một không gian khác với những câu chuyện gia đình quen thuộc. Tuy nhiên, phim không khai thác nghề này theo hướng kỳ bí mà tập trung vào những con người trực tiếp làm công việc phía sau mỗi tang lễ, cũng như những vấn đề họ gặp phải trong cuộc sống.

Đảm nhận vai bà Mũi, người điều hành cơ sở dịch vụ tang lễ, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết nhân vật mà chị hóa thân là một phụ nữ có tính cách mạnh mẽ, ít bộc lộ cảm xúc và phải tự mình gánh vác công việc của gia đình. Chia sẻ về vai diễn, Hồng Đào nói thêm, quá trình thực hiện bộ phim giúp chị có thêm góc nhìn về công việc của những người làm dịch vụ tang lễ. Theo nữ diễn viên, đây là công việc có những yêu cầu riêng và đòi hỏi sự cẩn trọng khi hỗ trợ gia đình người đã mất.

Êkíp và diễn viên trong quá trình thực hiện một cảnh phim

Tham gia diễn xuất trong phim, nam diễn viên Võ Tấn Phát cũng có sự thay đổi đang kể về mặt hình ảnh khi vào vai Tâm. Theo đó, đạo diễn Khương Ngọc yêu cầu anh điều chỉnh ngoại hình và cách thể hiện để phù hợp với một thanh niên lao động. Tâm cũng là nhân vật có nhiều thay đổi về tâm lý khi liên tiếp gặp những tình huống ngoài dự tính.

Từ câu chuyện của Tâm, trailer mở rộng sang các mối quan hệ gia đình và tình cảm. Những nhân vật do NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh, Quốc Khánh và Thiếu Lan đảm nhận cùng tạo thành các tuyến quan hệ đan xen với câu chuyện chính. Ở đó, mâu thuẫn trong phim không được đặt đơn giản theo hướng một bên đúng, một bên sai. Thay vào đó, các nhân vật đều có hoàn cảnh và lý do riêng cho những lựa chọn của mình. Khi tiền bạc, tình cảm và lợi ích cá nhân cùng xuất hiện, những quyết định tưởng như chỉ liên quan đến một người có thể ảnh hưởng đến cả gia đình.

NSND Hồng Vân tham gia diễn xuất trong phim

Trailer cũng giữ lại nhiều chi tiết chưa được giải đáp. Đó là những cuộc tranh cãi, nước mắt, bệnh viện và tang lễ tạo nên không khí căng thẳng, trong khi một số tình huống hài được đan xen để câu chuyện không hoàn toàn đi theo hướng bi kịch. Đáng chú ý, bộ phim không sử dụng những biến cố để đưa ra một kết luận có sẵn để phân biệt rõ ràng đúng sai, mà đặt các nhân vật vào những hoàn cảnh cụ thể và để lựa chọn của họ dẫn câu chuyện đi tiếp. Qua đó, câu chuyện về nghề dịch vụ tang lễ trở thành nền để khai thác những vấn đề gần gũi hơn như áp lực kinh tế, tình cảm và trách nhiệm với gia đình.

Đạo diễn Khương Ngọc cho biết mỗi diễn viên có những yêu cầu riêng trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn. Đây cũng là lần thứ ba anh hợp tác với nghệ sĩ Hồng Đào. Phim dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 18-9-2026, với các suất chiếu sớm vào ngày 11, 12 và 13-9.