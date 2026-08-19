“Ký ức những năm tháng không quên” qua các tác phẩm mỹ thuật

ANTD.VN - Triển lãm "Ký ức những năm tháng không quên" do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức, là một hoạt động thiết thực kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026). Triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng như Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sĩ Tốt, Huỳnh Phương Đông, Nguyễn Đỗ Cung...

"Ký ức những năm tháng không quên" là hành trình trở về quá khứ, tôn vinh tinh thần lao động, ý chí kiên cường và nhân cách cao đẹp của con người Việt Nam. Triển lãm không chỉ khẳng định những thành quả của sự nghiệp khôi phục kinh tế, kiến thiết đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà còn khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc cùng khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thế hệ hôm nay.

Tại triển lãm, các tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc về đề tài xây dựng đất nước sẽ đưa khán giả trở về với ký ức của công cuộc kiến thiết quê hương những thập niên 1950 – 1980. Nhiều nghệ sĩ đã đi khắp các nẻo đường Tổ quốc, từ nhà máy, xí nghiệp đến công trường, nông trường, từ miền xuôi đến vùng cao để tái hiện sinh động khí thế lao động sản xuất hăng hái của nhân dân.

Ở mảng sáng tác về nông nghiệp và nông thôn, các tác giả thể hiện góc nhìn chân thực qua những tác phẩm như Cấy (Nguyễn Văn Bình), Tát nước chống hạn (Nguyễn Tư Nghiêm), Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao (Tạ Thúc Bình), Đóng thuyền (Hoàng Kiệt), Gieo mạ - Gặt mùa (Huỳnh Phương Đông)…

Trong những năm tháng Miền Bắc vừa chắc tay súng, vừa vững tay búa kiến thiết nước nhà, các nghệ sĩ đã ghi lại trọn vẹn tinh thần đoàn kết "tất cả vì tiền tuyến miền Nam", thể hiện qua Việt Bắc (đắp đường) (Đào Đức), Tiếp vận Tây Nguyên (Nguyễn Như Huân), Lao động vì miền Nam (Thanh Ngọc, Trọng Cát)… Bước sang thời kỳ công nghiệp hóa, vẻ đẹp lao động thời đại mới tiếp tục được tôi luyện và khắc họa bằng nét vẽ rắn rỏi, khỏe khoắn với màu áo xanh công nhân qua các tác phẩm Tổ lắp ráp nhà máy đóng tàu Hải Phòng (Nguyễn Kao Thương), Công nhân mỏ (Nguyễn Sĩ Tốt)…

Bên cạnh đó, nét đẹp lao động của mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp còn được phản ánh qua các góc nhìn giàu cảm xúc như Đưa cơm ra đồng (Nguyễn Quốc Hùng), Bé cho gà ăn (Nguyễn Phú Cường), hay đức tính thật thà trong Không tham của rơi (Đào Văn Can). Đặc biệt, tinh thần ham học hỏi của người dân Việt Nam được tôn vinh như một nét đẹp văn hóa qua tác phẩm Học hỏi lẫn nhau (Nguyễn Đỗ Cung), Nữ công nhân đứng đọc sách (Cần Thư Công).

Triển lãm khai mạc vào 9h ngày 25/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Tác phẩm "Trên đồng cỏ nông trường Đồng Giao" của họa sĩ Tạ Thúc Bình, 1958

Tác phẩm sơn dầu "Học hỏi lẫn nhau" của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung, 1960

Tác phẩm "Đổ móng kênh dẫn thủy điện Sơn La" của họa sĩ Lò An Quang, sơn dầu, 2005

Tác phẩm "Đan mũ" của họa sĩ Linh Chi, lụa, 1964