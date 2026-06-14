Lịch âm hôm nay 14/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc thuận lợi

ANTD.VN - Ngày 14/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày gắn với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới.

Ngày 14/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 29/4 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày phù hợp để hoàn thiện công việc, xử lý hồ sơ và triển khai các kế hoạch ngắn hạn.

Hình minh họa

Ngày 14/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 14/6 được đánh giá tương đối thuận lợi đối với các công việc thường nhật và các hoạt động mang tính ổn định.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 14/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Đông Bắc

🧭 Tài thần: Chính Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm thích hợp để hoàn thiện công việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và tận dụng những cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 14/6

Sự kiện trong nước

14/6/1285: Trần Quang Khải đánh bại thủy quân Nguyên ở Chương Dương

Danh tướng Trần Quang Khải chỉ huy quân Đại Việt giành thắng lợi lớn tại bến Chương Dương, đánh bại thủy quân Nguyên Mông.

Chiến thắng Chương Dương được xem là một trong những trận đánh quyết định, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai.

14/6/1934: Hội nghị Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương tại Ma Cao

Hội nghị giữa Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương ở nước ngoài và đại biểu trong nước được tổ chức tại Ma Cao (Trung Quốc).

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hệ thống tổ chức và định hướng hoạt động cách mạng thời kỳ đầu.

14/6/1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Kiều Mai

Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Kiều Mai (nay thuộc phường Phú Diễn, Hà Nội).

Trong những năm sau đó, Người tiếp tục trở lại địa phương này để thăm hỏi nông dân, động viên sản xuất và tham gia các hoạt động trồng cây.

14/6/1987: Nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan qua đời

Nhà nghiên cứu văn học Vũ Ngọc Phan qua đời tại Hà Nội.

Ông là tác giả của nhiều công trình nổi tiếng như Nhà văn hiện đại, Dân ca Việt Nam, Tục ngữ ca dao, Trên đường nghệ thuật và nhiều tác phẩm có giá trị khác.

Sự kiện quốc tế

14/6/1985: Hiệp ước Schengen được ký kết

Hiệp ước Schengen được ký giữa 5 thành viên của Cộng đồng Kinh tế châu Âu.

Hiệp ước đặt nền móng cho khu vực Schengen - một trong những biểu tượng của quá trình hội nhập châu Âu.

14/6/1982: Kết thúc Chiến tranh Falkland

Chiến tranh Falkland kết thúc khi quân đội Argentina đầu hàng lực lượng Anh.

Cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng và gây ảnh hưởng lớn đến chính trị của cả hai quốc gia.

14/6/1868: Ngày sinh Karl Landsteiner

Karl Landsteiner ra đời tại Vienna.

Ông là người phát hiện hệ nhóm máu ABO (A, B, AB và O), thành tựu giúp thay đổi ngành y học hiện đại và mang về cho ông Giải Nobel Y học năm 1930.

14/6/1800: Trận Marengo

Trong Trận Marengo, lực lượng của Napoléon Bonaparte đánh bại quân Áo.

Chiến thắng này giúp củng cố vị thế chính trị và quân sự của Napoléon tại châu Âu.

14/6/1777: Quốc kỳ Hoa Kỳ được thông qua

Đệ nhị Quốc hội Lục địa chính thức thông qua thiết kế cờ sao sọc, trở thành nền tảng cho quốc kỳ hiện nay của Hoa Kỳ.

14/6/1736: Ngày sinh Charles-Augustin de Coulomb

Charles-Augustin de Coulomb ra đời.

Ông nổi tiếng với định luật Coulomb, một trong những nền tảng quan trọng của điện học hiện đại.

*Thông tin mang tinh chiêm nghiệm