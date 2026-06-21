Lịch âm hôm nay 21/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc hanh thông

ANTD.VN - Ngày 21/6/2026 không chỉ là thời điểm nhiều người quan tâm đến giờ đẹp, hướng xuất hành mà còn gắn với Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý.

Ngày 21/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 7/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày được nhiều người quan tâm khi xem lịch âm dương, lựa chọn thời điểm xuất hành, xử lý công việc và lên kế hoạch cho tuần mới.

Theo quan niệm dân gian, việc xem giờ đẹp, hướng tốt giúp mọi người thêm tự tin khi triển khai công việc quan trọng. Tuy nhiên, yếu tố quyết định thành công vẫn là sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chủ động trong mọi tình huống.

Hình minh họa

Ngày 21/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 21/6 phù hợp cho các công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác, xử lý giấy tờ, hoàn thiện kế hoạch và xuất hành ngắn ngày.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành, công tác ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Các quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 21/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Chính Nam

🧭 Tài thần: Tây Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện những công việc còn dang dở, chuẩn bị cho các kế hoạch mới và tận dụng những cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 21/6

Sự kiện trong nước

21/6/1977: Khai mạc Hội nghị Trung ương Đảng khóa IV lần thứ hai

Từ ngày 21/6 đến 4/7/1977, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, khóa IV được tổ chức.

Hội nghị diễn ra trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển sau chiến tranh, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội.

21/6/1985: Ngày Báo chí Việt Nam lần đầu được tổ chức

Ngày Báo chí Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên trên phạm vi cả nước.

Sự kiện góp phần tôn vinh đội ngũ những người làm báo, khẳng định vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

21/6/1925: Báo Thanh Niên ra số đầu tiên

Tờ báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập chính thức ra số đầu tiên.

Đây được xem là mốc son mở đầu cho nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời là lý do ngày 21/6 hằng năm được chọn là Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Sự kiện quốc tế

21/6/2008: Bão Fengshen gây thảm họa hàng hải tại Philippines

Cơn bão Fengshen (Phong Thần) tại Philippines làm chìm một chiếc phà chở khoảng 750 hành khách và thủy thủ đoàn.

Thảm họa khiến 229 người thiệt mạng và trở thành một trong những tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất của quốc gia này.

21/6/1945: Nhật Bản đầu hàng tại Okinawa

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Nhật Bản trên đảo Okinawa đầu hàng lực lượng Hoa Kỳ.

Trận Okinawa được xem là một trong những trận chiến khốc liệt nhất tại mặt trận Thái Bình Dương.

21/6/1908: Nhà soạn nhạc Rimsky-Korsakov qua đời

Nikolai Rimsky-Korsakov qua đời tại Saint Petersburg.

Ông là một trong những nhà soạn nhạc lớn của nước Nga với nhiều tác phẩm nổi tiếng, có ảnh hưởng sâu rộng tới nền âm nhạc cổ điển thế giới.

21/6/1863: Nhà thiên văn học Max Wolf ra đời

Max Wolf chào đời tại Đức.

Ông là người tiên phong trong việc sử dụng kỹ thuật nhiếp ảnh để phát hiện các tiểu hành tinh và đã khám phá hơn 200 tiểu hành tinh trong sự nghiệp nghiên cứu.

21/6/1582: Oda Nobunaga qua đời

Oda Nobunaga bị buộc phải tự sát tại chùa Honnō-ji ở Kyoto.

Ông là nhân vật có vai trò quan trọng trong tiến trình thống nhất Nhật Bản thời Chiến Quốc.

21/6/1307: Hải Sơn lên ngôi Hoàng đế nhà Nguyên

Külüg Khan (Hải Sơn) lên ngôi tại Thượng Đô, trở thành vị hoàng đế thứ ba của triều Nguyên và là Đại hãn thứ bảy của Đế quốc Mông Cổ.

*Nội dung mang tính chất chiêm nghiệm