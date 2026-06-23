Lịch âm hôm nay 23/6/2026: Ngày Mậu Thìn nên và kiêng gì?

ANTD.VN - Ngày 23/6/2026 tức 9/5 âm lịch, là ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Theo lịch vạn niên, đây là ngày Hắc đạo nhưng vẫn có các khung giờ hoàng đạo để tham khảo khi xuất hành, cầu tài hoặc khởi sự.

Ngày 23/6/2026 rơi vào tiết khí Hạ chí. Theo thông tin lịch âm dương, ngày này có trực Khai, được xem là tốt cho nhiều công việc, nhưng không thuận cho động thổ và an táng.

Hình minh họa

Lịch âm ngày 23/6/2026

Dương lịch: Thứ Ba, ngày 23/6/2026

Âm lịch: Ngày 9/5/2026

Can chi: Ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

Tiết khí: Hạ chí

Ngày: Hắc đạo

Giờ mặt trời mọc, lặn tham khảo:

Tại Hà Nội, mặt trời mọc khoảng 5h16 và lặn khoảng 18h41. Tại TP.HCM, mặt trời mọc khoảng 5h32 và lặn khoảng 18h18.

Giờ hoàng đạo ngày 23/6/2026

Các khung giờ tốt trong ngày gồm:

Giáp Dần: 3h - 5h

Bính Thìn: 7h - 9h

Đinh Tị: 9h - 11h

Canh Thân: 15h - 17h

Tân Dậu: 17h - 19h

Quý Hợi: 21h - 23h

Người có việc quan trọng như xuất hành, gặp gỡ, ký kết, cầu tài hoặc bắt đầu công việc mới có thể tham khảo các khung giờ trên để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Giờ hắc đạo ngày 23/6/2026

Các khung giờ xấu trong ngày gồm:

Nhâm Tý: 23h - 1h

Quý Sửu: 1h - 3h

Ất Mão: 5h - 7h

Mậu Ngọ: 11h - 13h

Kỷ Mùi: 13h - 15h

Nhâm Tuất: 19h - 21h

Trong các khung giờ này, nên hạn chế khởi sự việc quan trọng nếu có thể chủ động thời gian.

Tuổi xung khắc trong ngày

Ngày Mậu Thìn xung với các tuổi Canh Tuất, Bính Tuất.

Tháng Giáp Ngọ xung với các tuổi Mậu Tý, Nhâm Tý, Canh Dần.

Những tuổi trên nên cẩn trọng hơn khi quyết định việc lớn như khai trương, cưới hỏi, ký kết, xây sửa nhà cửa hoặc đi xa.

Hướng xuất hành tốt ngày 23/6/2026

Hướng Đông Nam là hướng Hỷ thần, tốt cho việc cầu may mắn, niềm vui.

Hướng Bắc là hướng Tài thần, tốt cho việc cầu tài lộc, tiền bạc.

Hướng Nam là hướng Hắc thần, nên hạn chế xuất hành về hướng này.

Sao tốt, sao xấu trong ngày

Các sao tốt gồm: Sinh khí, Nguyệt Ân, Minh tinh, Yếu yên, Đại Hồng Sa, Thiên Ân. Đây là những sao được xem là thuận lợi cho nhiều công việc, đặc biệt là tu tạo, xây dựng, trồng cây, cưới hỏi hoặc khởi sự.

Các sao xấu gồm: Hoang vu và Tứ thời cô quả. Trong đó, Hoang vu được xem là xấu cho mọi việc, còn Tứ thời cô quả kỵ cưới hỏi.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú

Ngày 23/6/2026 thuộc sao Dực, ngũ hành Hỏa, động vật biểu tượng là Xà. Đây là Hung tú, chủ trị ngày thứ Ba.

Theo quan niệm dân gian, ngày này nên làm việc cắt áo. Tuy nhiên, nên kiêng chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa, gắn cửa và các việc liên quan đến thủy lợi.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong

Từ 11h - 13h và 23h - 1h là giờ Đại An, được xem là tốt, xuất hành dễ gặp bình an.

Từ 1h - 3h và 13h - 15h là giờ Tốc hỷ, tốt cho việc cầu niềm vui, tin mừng, gặp gỡ.

Từ 7h - 9h và 19h - 21h là giờ Tiểu cát, được xem là thuận lợi, dễ gặp may mắn, công việc hanh thông.

Các khung giờ Lưu niên, Xích khẩu, Không vong/Tuyệt lộ nên hạn chế xuất hành hoặc làm việc quan trọng vì dễ gặp chậm trễ, thị phi hoặc bất lợi.

Ngày này năm xưa

Sự kiện trong nước

23/6/1994: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 9, kỳ họp thứ năm đã thông qua Bộ luật Lao động. Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/1995.

23/6/1979: Đoàn học sinh Việt Nam đi dự kỳ thi Toán quốc tế lần thứ 21 tổ chức tại Luân Đôn, Anh. Cả 4 học sinh Việt Nam đều đoạt giải. Học sinh Lê Bá Khánh Trình đạt giải nhất với số điểm tuyệt đối 40/40. Ba học sinh còn lại đều đạt giải nhì.

23/6/1953: Khai mạc lớp chỉnh quân chính trị cho cán bộ trung cao cấp do Tổng quân ủy trực tiếp phụ trách tại Việt Bắc.

23/6/1952: Từ ngày 23/6 đến 27/6/1952, Hội nghị lần thứ ba Ủy ban Liên Việt toàn quốc họp tại Việt Bắc.

Sự kiện quốc tế

23/6/1985: Một quả bom phát nổ trên chuyến bay 182 của Air India, khiến chiếc Boeing 747 rơi xuống Đại Tây Dương gần Ireland, làm 329 người trên chuyến bay thiệt mạng.

23/6/1956: Gamal Abdel Nasser được bầu làm Tổng thống Ai Cập sau khi lật đổ nền quân chủ của Muhammad Ali.

23/6/1888: Ban đồng ca công nhân TP. Linlơ, Pháp, biểu diễn Quốc tế ca lần đầu tiên. Từ năm 1918 đến năm 1943, Quốc tế ca là quốc ca của Liên Xô.

23/6/1868: Christopher Latham Sholes nhận bằng phát minh chiếc máy đánh chữ đầu tiên.

23/6/1884: Trong Chiến tranh Pháp - Đại Nam, Trận Bắc Lệ giữa quân Thanh và quân Pháp khởi đầu. Sau đó, quân Thanh giành chiến thắng.

23/6/195 TCN: Sau khi phụ hoàng là Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời, Thái tử Lưu Doanh kế vị, tức Hán Huệ Đế. Tuy nhiên, quyền lực trên thực tế nằm trong tay Lã thái hậu.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm