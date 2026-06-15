Lịch âm hôm nay 15/6/2026: Hướng tài lộc và các việc nên tránh

ANTD.VN - Ngày 15/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày gắn với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới.

Ngày 15/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 1/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày thích hợp để xử lý công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác và hoàn thiện các kế hoạch đang triển khai.

Hình minh họa

Ngày 15/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 15/6 được đánh giá khá thuận lợi đối với những công việc mang tính ổn định và duy trì.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 15/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Tây Bắc

🧭 Tài thần: Đông Bắc

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện công việc còn dang dở, chuẩn bị cho những kế hoạch mới và tận dụng các cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 15/6

Sự kiện trong nước

15/6/1960: Hơn 60.000 công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn tổng bãi công

Khoảng 60.000 công nhân thuộc 124 nghiệp đoàn tại Sài Gòn - Chợ Lớn tiến hành cuộc tổng bãi công kéo dài 24 giờ.

Cuộc đấu tranh nhằm ủng hộ công nhân kho tồn trữ Thủ Đức đang bãi công đòi quyền sống, phản đối tình trạng sa thải lao động.

15/6/1950: Khởi đầu Chiến dịch Phan Đình Phùng

Từ ngày 15/6 đến 24/10/1950, Chiến dịch Phan Đình Phùng được triển khai trên địa bàn Quảng Bình và Quảng Trị.

Chiến dịch do Bộ Tư lệnh Phân khu Bình Trị Thiên tổ chức với quy mô hai trung đoàn, góp phần làm suy yếu lực lượng đối phương tại khu vực miền Trung.

15/6/1949: Khóa học đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm

Trường Đại học Sư phạm khai giảng khóa học đầu tiên tại Thanh Hóa.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình đào tạo đội ngũ giáo viên cho nền giáo dục Việt Nam thời kỳ mới.

15/6/1926: Ngày sinh nhạc sĩ Vũ Trọng Hối

Nhạc sĩ Vũ Trọng Hối sinh tại Hải Phòng.

Ông là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Nghe lời Bác gọi, Thanh niên lên đường, Những chuyến xe đêm, Niềm vui anh quân bưu, Đường tôi đi dài theo đất nước, Bước chân trên dải Trường Sơn...

15/6/1896: Ngày sinh nhà cách mạng Hồ Tùng Mậu

Nhà hoạt động cách mạng Hồ Tùng Mậu ra đời tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Ông là một trong những người tham gia xây dựng các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và hy sinh khi đang làm nhiệm vụ vào năm 1951.

Sự kiện quốc tế

15/6/1994: Israel và Tòa Thánh thiết lập quan hệ ngoại giao

Israel và Tòa Thánh Vatican chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao toàn diện.

Đây là bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa Nhà nước Israel và Giáo hội Công giáo.

15/6/1954: Thành lập UEFA

UEFA được thành lập tại Basel (Thụy Sĩ).

Tổ chức này hiện là cơ quan quản lý và điều hành bóng đá châu Âu, quản lý các giải đấu lớn như Champions League, Europa League và Euro.

15/6/1944: Mỹ chiếm đảo Saipan

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hải quân Hoa Kỳ đánh bại lực lượng Nhật Bản và kiểm soát đảo Saipan.

Chiến thắng này giúp quân Đồng minh mở rộng ưu thế chiến lược tại Thái Bình Dương.

15/6/1920: Vụ treo cổ tại Duluth

Ba nhân viên rạp xiếc người Mỹ gốc Phi bị một đám đông hành hình tại Duluth, bang Minnesota.

Sự kiện gây chấn động dư luận Mỹ và trở thành một trong những biểu tượng về nạn phân biệt chủng tộc trong lịch sử nước này.

15/6/918: Thành lập vương triều Cao Ly

Sau khi lật đổ Cung Duệ, Vương Kiến lên ngôi và thành lập vương triều Cao Ly.

Triều đại này tồn tại nhiều thế kỷ và trở thành nguồn gốc tên gọi "Korea" ngày nay.

15/6/1843: Ngày sinh Edvard Grieg

Edvard Grieg ra đời.

Ông được xem là người đặt nền móng cho nền âm nhạc cổ điển Na Uy và là một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất châu Âu thế kỷ XIX.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm