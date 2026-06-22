Lịch âm hôm nay 22/6/2026: Giờ đẹp, hướng xuất hành cần biết

ANTD.VN - Ngày 22/6/2026 là ngày Ngọc Đường Hoàng đạo, có sao tốt cho cầu tài, khai trương, xuất hành. Tuy nhiên, vẫn cần tránh việc lớn nếu chưa chuẩn bị kỹ.

Ngày 22/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 8/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Đây là ngày Đinh Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ; thuộc ngày Ngọc Đường Hoàng đạo, trực Thu.

Theo quan niệm lịch vạn niên, ngày Hoàng đạo thường được xem là có cát khí, thuận lợi hơn cho một số công việc như cầu tài, xuất hành, giao dịch, khai mở việc nhỏ. Tuy nhiên, ngày này cũng có một số sao xấu, vì vậy các việc lớn như động thổ, xây dựng, cưới hỏi, đầu tư lớn vẫn nên cân nhắc kỹ.

Hình minh họa

Ngày 22/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 22/6/2026 có các sao tốt như Thiên Ân, Thiên Quý, Ngọc Đường, Thiên Thành, Mẫu Thương, Trực Tinh, U Vi tinh. Đây là nhóm sao thường được xem là có lợi cho cầu tài, khai trương, xử lý công việc, làm việc thiện và các hoạt động cần sự hanh thông.

Tuy vậy, ngày này cũng gặp các sao xấu như Trùng Tang, Cửu Không, Hà Khôi Cẩu Giảo, Hỏa Tai, Lỗ Ban sát, Ngũ Quỷ, Thổ Kỵ, Địa Phá. Vì vậy, không nên xem đây là ngày thuận lợi tuyệt đối cho mọi việc. Một số nguồn lịch vạn niên cũng đánh giá ngày này chỉ phù hợp cho hoạt động nhỏ, cần thận trọng với việc trọng đại.

Những việc nên làm

✓ Cầu tài, giao dịch quy mô vừa và nhỏ

✓ Xuất hành, đi công tác

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ

✓ Khai trương hoặc mở việc nhỏ nếu đã chuẩn bị kỹ

✓ Làm việc thiện, cầu phúc

Những việc nên cân nhắc

⚠ Động thổ, xây dựng lớn

⚠ Sửa nhà, lợp nhà

⚠ Cưới hỏi, an táng

⚠ Đầu tư tài chính quy mô lớn

⚠ Khởi công việc trọng đại

⚠ Xuất hành xa nếu chưa chuẩn bị kỹ

Giờ hoàng đạo ngày 22/6/2026

Các khung giờ đẹp có thể tham khảo:

⏰ 1h – 3h

⏰ 5h – 7h

⏰ 9h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Nếu cần xử lý việc quan trọng trong ngày, nên chọn khung giờ phù hợp, đồng thời xem xét thêm điều kiện thực tế, lịch trình và mức độ chuẩn bị.

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Đông Nam

🧭 Tài thần: Tây Nam

Hướng Đông Nam được xem là hướng đón niềm vui, may mắn. Hướng Tây Nam là hướng Tài thần, phù hợp với việc cầu tài, giao dịch, gặp gỡ đối tác.

Tuổi xung khắc cần lưu ý

Các tuổi xung ngày gồm: Ất Dậu, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi.

Những tuổi này nên thận trọng hơn nếu có ý định tiến hành việc lớn trong ngày 22/6/2026.

Lời khuyên trong ngày

Ngày 22/6/2026 phù hợp để hoàn thiện kế hoạch, xử lý công việc còn dang dở, cầu tài, xuất hành hoặc gặp gỡ đối tác. Tuy nhiên, với những việc có tính chất dài hạn như xây dựng, cưới hỏi, đầu tư lớn, nên cân nhắc thêm ngày giờ, tuổi người thực hiện và điều kiện thực tế.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 22/6

Sự kiện trong nước

22/6/1965: Người thợ điện Trần Văn Đang bị sát hại

Người thợ điện yêu nước Trần Văn Đang, khi mới 24 tuổi, bị Mỹ sát hại. Sự kiện này được ghi nhớ như một dấu mốc về tinh thần đấu tranh và hy sinh của những người dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

22/6/1953: Ban hành chính sách dân tộc

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành chính sách dân tộc. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết, bảo đảm quyền lợi của các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam.

22/6/1827: Ngày sinh nhà thơ Nguyễn Thông

Nhà thơ Nguyễn Thông ra đời tại Phú Ngãi Trị, Vàm Cỏ, tỉnh Long An. Ông mất ngày 7/7/1884, thọ 57 tuổi.

Các tác phẩm chính của ông gồm: Khâm định nhân sự kim giám, Dương chính lục, Việt sử thông giám cương mục khảo lược, Kỳ xuyên thi sao, Kỳ xuyên văn sao, Ngoa du sào tập.

22/6/1798: Thi sĩ Nguyễn Gia Thiều qua đời

Thi sĩ Nguyễn Gia Thiều qua đời. Ông sinh năm 1741, quê ở xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, từng làm quan dưới triều chúa Trịnh.

Ông sáng tác nhiều thơ chữ Hán, nhưng nổi tiếng nhất là tác phẩm chữ Nôm Cung oán ngâm khúc, một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học trung đại Việt Nam.

Sự kiện quốc tế

22/6/2009: Kodak ngừng bán phim Kodachrome

Do doanh số giảm mạnh trước sự phát triển của nhiếp ảnh kỹ thuật số, Eastman Kodak tuyên bố ngừng bán phim dương bản Kodachrome, khép lại 74 năm tồn tại của một biểu tượng trong ngành nhiếp ảnh.

22/6/1984: Virgin Atlantic Airways thực hiện chuyến bay đầu tiên

Hãng Virgin Atlantic Airways khởi hành chuyến bay đầu tiên từ sân bay London Heathrow, đánh dấu sự xuất hiện của một thương hiệu hàng không mới trên thị trường quốc tế.

22/6/1941: Đức mở chiến dịch tấn công Liên Xô

Phát xít Đức bất ngờ mở cuộc tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Tây của Liên Xô, từ biển Baltic đến biển Đen. Đây là một trong những bước ngoặt lớn của Chiến tranh thế giới thứ hai.

22/6/1940: Chính phủ Pétain ký hiệp định đình chiến với Đức

Chính phủ Pétain của Pháp ký hiệp định đình chiến với Đức, đánh dấu một giai đoạn đen tối của nước Pháp trong Thế chiến II.

22/6/1933: Đức trở thành quốc gia một chính đảng

Dưới thời Adolf Hitler, Đức cấm mọi đảng phái ngoài Đảng Quốc xã, biến nước này thành quốc gia một chính đảng.

22/6/1815: Napoléon Bonaparte thoái vị lần thứ hai

Sau thất bại tại Waterloo, Napoléon Bonaparte thoái vị lần thứ hai, khép lại giai đoạn quyền lực đầy biến động của ông trong lịch sử châu Âu.

22/6/618: Dương Đồng được lập làm hoàng đế

Sau khi Tùy Dạng Đế bị sát hại tại Giang Đô, các quan lại triều Tùy ở Đông Đô Lạc Dương lập hoàng tôn Dương Đồng làm hoàng đế, trong bối cảnh nhà Tùy suy yếu nghiêm trọng.