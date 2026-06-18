Lịch âm hôm nay 18/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc hanh thông

ANTD.VN - Ngày 18/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới.

Ngày 18/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 3/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày phù hợp để xử lý công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác và hoàn thiện các kế hoạch đang triển khai.

Hình minh họa

Ngày 18/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 18/6 được đánh giá tương đối thuận lợi đối với các công việc mang tính ổn định và duy trì.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 18/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Tây Bắc

🧭 Tài thần: Chính Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện những công việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và tận dụng các cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 18/6

Sự kiện trong nước

18/6/1960: Đoàn Vinh Quang đạt danh hiệu “Ba nhất”

Đoàn Vinh Quang trở thành đơn vị đầu tiên được trao danh hiệu “Ba nhất”.

Đây là một trong những phong trào thi đua tiêu biểu của quân đội Việt Nam trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ đất nước.

18/6/1949: Thành lập Cục Vận tải Bộ Quốc phòng

Cục Vận tải thuộc Bộ Quốc phòng chính thức được thành lập.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác bảo đảm hậu cần, vận chuyển phục vụ nhiệm vụ quốc phòng của đất nước.

18/6/1985: Nhà thơ Xuân Thủy qua đời

Nhà hoạt động cách mạng, nhà thơ Xuân Thủy (tên thật Nguyễn Trọng Khâm) qua đời tại Hà Nội.

Ông sinh ngày 2/9/1912 tại Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội), là một trong những nhà báo, nhà ngoại giao và nhà hoạt động cách mạng nổi bật của Việt Nam thế kỷ XX. Những tập thơ tiêu biểu của ông gồm Thơ Xuân Thủy (1974) và Đương xuân (1979).

Sự kiện quốc tế

18/6/2012: Salman bin Abdulaziz trở thành Thái tử Saudi Arabia

Salman bin Abdulaziz Al Saud được bổ nhiệm làm Thái tử của Saudi Arabia.

Ông sau đó trở thành Quốc vương Saudi Arabia từ năm 2015.

18/6/1983: Người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào không gian

Sally Ride thực hiện chuyến bay lịch sử trên tàu con thoi Space Shuttle Challenger.

Bà trở thành người phụ nữ Hoa Kỳ đầu tiên bay vào không gian, mở ra cột mốc quan trọng cho ngành hàng không vũ trụ Mỹ.

18/6/1882: Ngày sinh Georgi Dimitrov

Georgi Dimitrov ra đời.

Ông là một trong những lãnh đạo nổi bật của phong trào cộng sản quốc tế và có vai trò quan trọng trong lịch sử Bulgaria hiện đại.

18/6/1858: Darwin nhận bản thảo về chọn lọc tự nhiên

Charles Darwin nhận được bản thảo nghiên cứu từ nhà khoa học Alfred Russel Wallace về cơ chế chọn lọc tự nhiên.

Sự kiện thúc đẩy Darwin công bố lý thuyết tiến hóa, một trong những nền tảng quan trọng nhất của sinh học hiện đại.

18/6/1815: Trận Waterloo

Trong trận Trận Waterloo, Napoléon Bonaparte thất bại trước liên quân Anh - Phổ.

Đây là trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp quân sự của Napoléon và làm thay đổi cục diện chính trị châu Âu thế kỷ XIX.

18/6/1053: Trận Civitate

Humphrey xứ Hauteville chỉ huy quân Norman trong trận Civitate chống lại lực lượng của Giáo hoàng và Đế quốc La Mã Thần thánh.

Đây là một trong những trận đánh có ảnh hưởng lớn đến lịch sử Nam Âu thời Trung cổ.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm