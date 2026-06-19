Lịch âm hôm nay 19/6/2026: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ

ANTD.VN - Ngày 19/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử đáng chú ý của Việt Nam và thế giới.

Ngày 19/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 4/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày phù hợp để xử lý công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác và hoàn thiện các kế hoạch đang triển khai.

Hình minh họa

Ngày 19/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 19/6 được đánh giá tương đối thuận lợi đối với các công việc mang tính ổn định và duy trì.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 19/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Đông Bắc

🧭 Tài thần: Chính Đông

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện những công việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và tận dụng các cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 19/6

Sự kiện trong nước

19/6/1989: Nhà thơ Chế Lan Viên qua đời

Nhà thơ Chế Lan Viên (tên thật Phan Ngọc Hoan) qua đời tại TP.HCM.

Ông sinh tại Cam Lộ (Quảng Trị), là một trong những tài năng lớn của văn học Việt Nam hiện đại. Cùng với Hàn Mặc Tử, ông góp phần hình thành Trường thơ Loạn. Những tác phẩm nổi tiếng của ông gồm Ánh sáng và phù sa, Hoa ngày thường - Chim báo bão, Gửi các anh...

19/6/1975: Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và New Zealand chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ.

Quan hệ giữa hai nước sau đó không ngừng phát triển trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục và hợp tác khu vực.

19/6/1937: Báo Sông Hương tục bản ra số đầu tiên

Tờ báo Sông Hương tục bản phát hành số đầu tiên tại Huế.

Đây là cơ quan báo chí công khai của Đảng thời kỳ đó, do nhà cách mạng Phan Đăng Lưu trực tiếp chỉ đạo.

19/6/1924: Phạm Hồng Thái hy sinh

Nhà yêu nước Phạm Hồng Thái hy sinh trên sông Châu Giang (Trung Quốc) khi mới 28 tuổi.

Ông là thành viên của tổ chức Tâm Tâm Xã và nổi tiếng với cuộc mưu sát Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin nhằm cổ vũ tinh thần đấu tranh chống thực dân.

19/6/1912: Ngày sinh nhà thơ Lưu Trọng Lư

Nhà thơ Lưu Trọng Lư ra đời tại Quảng Bình.

Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ mới với tác phẩm nổi tiếng Tiếng thu, cùng nhiều sáng tác khác như Khói lam chiều, Người Sơn Nhân, Người con gái sông Gianh.

Sự kiện quốc tế

19/6/2009: Anh mở chiến dịch lớn tại Afghanistan

Trong cuộc chiến Afghanistan, quân đội Anh triển khai chiến dịch quy mô lớn với hơn 350 binh sĩ tấn công các cứ điểm của Taliban ở miền Nam Afghanistan.

19/6/1991: Người lính Hồng quân cuối cùng rời Hungary

Người lính Liên Xô cuối cùng rời khỏi Hungary.

Sự kiện đánh dấu chấm hết cho thời kỳ hiện diện quân sự của Liên Xô tại quốc gia Đông Âu này.

19/6/1978: Garfield xuất hiện lần đầu

Garfield, chú mèo lười nổi tiếng do Jim Davis sáng tạo, lần đầu xuất hiện trên báo chí.

Garfield sau đó trở thành một trong những nhân vật truyện tranh nổi tiếng nhất thế giới.

19/6/1953: Vụ án Rosenberg

Vợ chồng Julius và Ethel Rosenberg bị xử tử tại Mỹ vì bị kết tội chuyển giao bí mật hạt nhân cho Liên Xô.

Đây là một trong những vụ án gây tranh cãi nhất thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

19/6/1623: Ngày sinh Blaise Pascal

Blaise Pascal ra đời.

Ông là người đặt nền móng cho lý thuyết xác suất hiện đại, phát minh máy tính cơ học Pascaline và có nhiều đóng góp lớn cho toán học, vật lý học.

19/6/1269: Quy định đối với người Do Thái tại Pháp

Vua Louis IX của Pháp ban hành quy định yêu cầu người Do Thái phải đeo dấu hiệu nhận biết màu vàng khi xuất hiện nơi công cộng.

Sự kiện phản ánh tình trạng phân biệt đối xử tôn giáo phổ biến tại châu Âu thời Trung cổ.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm