Lịch âm hôm nay 17/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc thuận lợi

ANTD.VN - Ngày 17/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới.

Ngày 17/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 2/5 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày thích hợp để xử lý công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác và hoàn thiện các kế hoạch đang triển khai.

Hình minh họa

Ngày 17/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 17/6 được đánh giá tương đối thuận lợi đối với các công việc mang tính ổn định và duy trì.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 17/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Tây Nam

🧭 Tài thần: Chính Đông

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện công việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và tận dụng những cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 17/6

Sự kiện trong nước

17/6/1954: Họa sĩ Tô Ngọc Vân hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ

Họa sĩ Tô Ngọc Vân hy sinh tại Đa Khê, khu vực gần chiến trường Điện Biên Phủ. Ông sinh ngày 15/12/1906 tại Hưng Yên, được xem là một trong những người đặt nền móng cho hội họa hiện đại Việt Nam, đặc biệt với chất liệu sơn dầu.

Những tác phẩm của ông đến nay vẫn được đánh giá là di sản quý giá của mỹ thuật Việt Nam.

17/6/1947: Thành lập Trường Ngoại ngữ

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 56/SL thành lập Trường Ngoại ngữ.

Đây là một trong những cơ sở đào tạo ngoại ngữ đầu tiên của nước Việt Nam mới, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ phục vụ công tác đối ngoại.

17/6/1939: Nhà văn Tản Đà qua đời

Nhà văn Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu) qua đời ở tuổi 51.

Ông là gương mặt tiêu biểu của văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thề non nước, Khối tình con, Giấc mộng con, Giấc mộng lớn, Tản Đà xuân sắc...

17/6/1930: Nguyễn Thái Học bị thực dân Pháp xử tử

Lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng Nguyễn Thái Học bị xử chém tại Yên Bái.

Ông là một trong những nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX và là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

17/6/1929: Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng

Hơn 20 đại biểu các tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ họp tại số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội) và quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Đây là một trong những tổ chức tiền thân quan trọng dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

Sự kiện quốc tế

17/6/1972: Khởi đầu vụ bê bối Watergate

Năm người bị bắt khi đột nhập vào trụ sở Đảng Dân chủ tại khu phức hợp Watergate ở Washington D.C.

Vụ việc sau đó trở thành một trong những bê bối chính trị lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ, dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon từ chức năm 1974.

17/6/1967: Trung Quốc thử thành công bom nhiệt hạch

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công bố thử nghiệm thành công vũ khí nhiệt hạch.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình hạt nhân của quốc gia này.

17/6/1885: Tượng Nữ thần Tự do đến New York

Bức tượng Nữ thần Tự do được vận chuyển từ Pháp tới thành phố New York trên tàu Isère.

Sau đó, công trình trở thành một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của nước Mỹ.

17/6/1799: Napoléon sáp nhập Ý vào Đế quốc Pháp

Napoléon Bonaparte tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của Pháp tại châu Âu bằng việc sáp nhập các vùng lãnh thổ tại Ý.

17/6/1631: Hoàng hậu Mumtaz Mahal qua đời

Hoàng hậu Mumtaz Mahal qua đời khi sinh con.

Nỗi đau mất vợ đã khiến Hoàng đế Shah Jahan cho xây dựng Taj Mahal – một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng và được ngưỡng mộ nhất thế giới.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm