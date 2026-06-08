Lịch âm hôm nay 8/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc hanh thông

ANTD.VN - Ngày 8/6/2026 không chỉ được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành mà còn gắn với nhiều sự kiện lịch sử nổi bật của Việt Nam và thế giới.

Ngày 8/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 23/4 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày phù hợp để xử lý công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác và triển khai các kế hoạch ngắn hạn.

Hình minh họa

Ngày 8/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 8/6 được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi cho các hoạt động giao dịch, hoàn thiện công việc và xuất hành.

Những việc phù hợp:

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc:

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 8/6/2026

⏰ 1h – 3h

⏰ 5h – 7h

⏰ 9h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Tây Bắc

🧭 Tài thần: Đông Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm thích hợp để hoàn thiện những công việc còn dang dở, gặp gỡ đối tác và chuẩn bị cho các kế hoạch quan trọng trong thời gian tới.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 8/6

Sự kiện trong nước

8/6/1989: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước qua đời

Nhạc sĩ, giáo sư Lưu Hữu Phước qua đời.

Ông sinh năm 1921 tại Cần Thơ, là một trong những nhạc sĩ có ảnh hưởng lớn trong nền âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Các tác phẩm nổi tiếng của ông gồm:

Bạch Đằng Giang

Hội nghị Diên Hồng

Hồn tử sĩ

Lên đàng

Tiếng gọi thanh niên

Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Giờ hành động

Giải phóng miền Nam

Tiến về Sài Gòn

8/6/1969: Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Việt Nam

Do những khó khăn trên chiến trường và áp lực từ phong trào phản chiến trong nước, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố rút đợt đầu tiên gồm 25.000 binh sĩ Mỹ khỏi Việt Nam.

Đợt rút quân thứ hai với 35.000 binh sĩ được công bố vào tháng 8 cùng năm.

8/6/1967: Công nhận biên giới hiện tại của Campuchia

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố công nhận biên giới hiện tại của Vương quốc Campuchia.

8/6/1945: Thành lập Đệ tứ chiến khu

Nhân dân vùng Đông Bắc dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nổi dậy giành chính quyền tại Đông Triều, Chí Linh, Mạo Khê và Tràng Bạch.

Từ thắng lợi này, Đệ tứ chiến khu, còn gọi là Chiến khu Trần Hưng Đạo, được thành lập cùng các Ủy ban nhân dân cách mạng và lực lượng du kích chống Nhật.

Sự kiện quốc tế

8/6/2008: Vụ tấn công Akihabara gây chấn động Nhật Bản

Một người đàn ông lái xe tải lao vào đám đông tại khu Akihabara ở Tokyo rồi tiếp tục dùng dao tấn công người đi đường.

Vụ việc khiến nhiều người thương vong và gây chấn động dư luận Nhật Bản.

8/6/1992: Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio

Các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất tại Rio de Janeiro (Brazil) thông qua cơ chế mới của Liên Hợp Quốc nhằm giám sát việc thực hiện các hiệp ước môi trường quốc tế.

8/6/1988: Liên Xô đề xuất chấm dứt thử nghiệm hạt nhân

Ngoại trưởng Liên Xô Eduard Shevardnadze tuyên bố trước Liên Hợp Quốc rằng Liên Xô sẵn sàng ngừng vĩnh viễn các vụ thử hạt nhân nếu Hoa Kỳ cũng thực hiện điều tương tự.

8/6/1972: Bức ảnh "Em bé Napalm" được chụp

Nhiếp ảnh gia Nick Ut ghi lại khoảnh khắc nổi tiếng về cô bé Kim Phúc chạy khỏi vùng bom napalm.

Bức ảnh sau đó đoạt giải Pulitzer và trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của Chiến tranh Việt Nam.

8/6/1810: Ngày sinh Robert Schumann

Robert Schumann ra đời.

Ông được xem là một trong những nhà soạn nhạc tiêu biểu nhất của thời kỳ âm nhạc lãng mạn Đức.

8/6/1783: Núi lửa Laki phun trào

Núi lửa Laki bắt đầu đợt phun trào kéo dài tám tháng.

Thảm họa khiến hơn 9.000 người thiệt mạng và gây ra nạn đói nghiêm trọng tại Iceland.

8/6/907: Sở trở thành quốc gia độc lập

Hậu Lương Thái Tổ phong Mã Ân làm Sở vương, đánh dấu việc Sở trở thành một quốc gia riêng biệt trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc ở Trung Quốc.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm