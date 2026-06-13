Lịch âm hôm nay 13/6/2026: Hướng tài lộc và các việc nên tránh

ANTD.VN - Ngày 13/6/2026 không chỉ được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành mà còn gắn với những dấu mốc lịch sử đáng chú ý của Việt Nam và thế giới.

Ngày 13/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 28/4 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày phù hợp để hoàn thiện công việc, gặp gỡ đối tác và triển khai các kế hoạch ngắn hạn.

Hình minh họa

Ngày 13/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 13/6 được đánh giá tương đối thuận lợi đối với các công việc thường nhật và các hoạt động mang tính ổn định.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 13/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Chính Bắc

🧭 Tài thần: Đông Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện những công việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và tận dụng cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 13/6

Sự kiện trong nước

13/6/1975: Thống nhất giờ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Toàn lãnh thổ Việt Nam chính thức thống nhất sử dụng giờ Đông Dương theo múi giờ số 7.

Đây là một trong những bước đi quan trọng sau ngày đất nước thống nhất, góp phần đồng bộ hóa các hoạt động hành chính, kinh tế và xã hội trên phạm vi cả nước.

13/6/1955: Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các bệnh viện tại Hà Nội

Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Nhà thương Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Hữu Nghị và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cùng Nhà thương Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Việt Đức).

Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của Người đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

13/6/1927: Nhà giáo Lương Văn Can qua đời

Nhà yêu nước Lương Văn Can qua đời.

Ông sinh năm 1854 tại Nhị Khê (Thường Tín, Hà Nội ngày nay), là một trong những người sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục và là nhân vật tiêu biểu của phong trào Duy Tân.

13/6/1889: Thủ lĩnh nghĩa quân Phùng Văn Minh hy sinh

Thủ lĩnh nghĩa quân chống Pháp Phùng Văn Minh, còn gọi là Quận Cồ, bị sát hại trong trận đánh đồn Vật Lại.

Ông là một trong những lãnh tụ phong trào kháng Pháp tiêu biểu tại vùng Sơn Tây cuối thế kỷ XIX.

Sự kiện quốc tế

13/6/1975: Hải quân Việt Nam hoàn thành giải phóng Poulo Wai

Hải quân Nhân dân Việt Nam hoàn thành việc tiếp quản đảo Poulo Wai từ quân đội Campuchia Dân chủ.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền và an ninh trên biển của Việt Nam sau năm 1975.

13/6/1971: Công bố Tài liệu Lầu Năm Góc

Tờ báo The New York Times bắt đầu đăng tải Tài liệu Lầu Năm Góc, bộ tài liệu mật dài khoảng 7.000 trang liên quan đến chính sách quân sự và chính trị của Mỹ, trong đó có Chiến tranh Việt Nam.

Vụ việc gây chấn động dư luận Hoa Kỳ và thế giới.

13/6/1970: Bản hit cuối cùng của The Beatles tại Mỹ

Ca khúc The Long and Winding Road trở thành đĩa đơn quán quân thứ 20 và cũng là cuối cùng của ban nhạc huyền thoại The Beatles tại thị trường Hoa Kỳ.

13/6/1831: Ngày sinh James Clerk Maxwell

Nhà vật lý người Scotland James Clerk Maxwell ra đời.

Ông là người đặt nền móng cho lý thuyết điện từ hiện đại, xây dựng các phương trình Maxwell nổi tiếng và có đóng góp đặc biệt quan trọng cho vật lý học thế giới.

13/6/1525: Martin Luther kết hôn

Nhà cải cách tôn giáo Martin Luther kết hôn với Katharina von Bora.

Sự kiện được xem là biểu tượng cho phong trào Cải cách Tin Lành chống lại nhiều quy định truyền thống của Giáo hội Công giáo thời bấy giờ.

13/6/532: Hiếu Vũ Đế lên ngôi

Sau khi đánh bại họ Nhĩ Chu, Cao Hoan đưa Nguyên Tu lên ngôi hoàng đế Bắc Ngụy, tức Hiếu Vũ Đế.

Đây là một trong những biến cố chính trị quan trọng trong lịch sử Trung Quốc thời Nam Bắc triều.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm