Lịch âm hôm nay 10/6/2026: Hướng tài lộc và các việc nên tránh

ANTD.VN - Ngày 10/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày gắn với nhiều dấu mốc lịch sử đáng nhớ của Việt Nam và thế giới.

Ngày 10/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 25/4 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày phù hợp để hoàn thiện công việc, gặp gỡ đối tác và triển khai các kế hoạch ngắn hạn.

Hình minh họa

Ngày 10/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 10/6 được đánh giá là tương đối thuận lợi đối với các công việc thường nhật và các hoạt động mang tính ổn định.

Những việc phù hợp:

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc:

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 10/6/2026

⏰ 1h – 3h

⏰ 5h – 7h

⏰ 9h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Chính Đông

🧭 Tài thần: Tây Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm thích hợp để giải quyết các công việc còn tồn đọng, chuẩn bị cho những mục tiêu mới và hoàn thiện các kế hoạch đang triển khai.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 10/6

Sự kiện trong nước

10/6/1994: Việt Nam và Macedonia thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và Bắc Macedonia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của Việt Nam sau thời kỳ đổi mới.

10/6/1976: Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc

Từ ngày 10 đến 12/6/1976, Hội nghị thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình thống nhất tổ chức phụ nữ trên phạm vi cả nước sau ngày đất nước thống nhất.

10/6/1969: Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam họp phiên đầu tiên

Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tổ chức phiên họp đầu tiên dưới sự chủ tọa của Huỳnh Tấn Phát.

Phiên họp đánh dấu bước phát triển mới trong tổ chức bộ máy chính quyền cách mạng tại miền Nam.

10/6/1961: Thành lập Ủy ban Trung ương tiêu diệt bệnh sốt rét

Chính phủ Việt Nam quyết định thành lập Ủy ban Trung ương tiêu diệt bệnh sốt rét nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất thời bấy giờ.

10/6/1889: Ngày sinh học giả Nguyễn Văn Tố

Học giả Nguyễn Văn Tố sinh tại Hà Nội.

Ông là nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa uyên bác, nổi tiếng với trí nhớ đặc biệt và có nhiều đóng góp cho nền học thuật Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Sự kiện quốc tế

10/6/2014: Quốc khánh Bồ Đào Nha

Ngày 10/6 hằng năm là Quốc khánh Bồ Đào Nha, ngày lễ lớn nhất của đất nước này.

10/6/1967: Chiến tranh Sáu ngày kết thúc

Chiến tranh Sáu ngày kết thúc khi Israel và Syria đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn.

Cuộc chiến kéo dài sáu ngày nhưng làm thay đổi sâu sắc cục diện Trung Đông.

10/6/1940: Ý tuyên chiến với Anh và Pháp

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Ý tuyên chiến với Anh và Pháp, mở rộng quy mô xung đột tại châu Âu.

Cũng trong ngày này, Canada tuyên chiến với Ý.

10/6/1940: Sự xuất hiện của xe Jeep

Những mẫu xe Jeep đầu tiên bắt đầu xuất hiện, mở đầu cho sự phát triển của một trong những dòng xe địa hình nổi tiếng nhất thế giới.

10/6/1836: André-Marie Ampère qua đời

André-Marie Ampère qua đời.

Ông được xem là người đặt nền móng cho ngành điện từ học hiện đại. Đơn vị đo cường độ dòng điện "ampe" được đặt theo tên ông.

10/6/1793: Khai trương Jardin des Plantes

Jardin des Plantes khai trương tại Paris và sau đó trở thành sở thú công cộng đầu tiên của thế giới.

10/6/223: Lưu Bị qua đời

Sau thất bại trong trận Di Lăng, Lưu Bị qua đời tại Bạch Đế Thành.

Con trai ông là Lưu Thiện lên kế vị.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm