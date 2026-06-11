Lịch âm hôm nay 11/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc hanh thông

ANTD.VN - Ngày 11/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày gắn với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới.

Ngày 11/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 26/4 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày phù hợp để xử lý công việc thường nhật, gặp gỡ đối tác và hoàn thiện các kế hoạch đang triển khai.

Hình minh họa

Ngày 11/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 11/6 được đánh giá là tương đối thuận lợi đối với các công việc mang tính ổn định và duy trì.

Những việc phù hợp:

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc:

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 11/6/2026

⏰ 1h – 3h

⏰ 5h – 7h

⏰ 9h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Tây Nam

🧭 Tài thần: Chính Tây

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm phù hợp để hoàn thiện công việc còn dang dở, gặp gỡ đối tác và chuẩn bị cho những mục tiêu mới trong thời gian tới.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 11/6

Sự kiện trong nước

11/6/1992: Việt Nam và Moldova thiết lập quan hệ ngoại giao

Việt Nam và Moldova chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sự kiện góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các quốc gia Đông Âu trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

11/6/1963: Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu

Tại một ngã tư ở Sài Gòn, Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối chính sách tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Hình ảnh này sau đó được truyền đi khắp thế giới và trở thành một trong những biểu tượng gây chấn động nhất của thế kỷ XX.

11/6/1948: Phát động phong trào Thi đua Ái quốc

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn dân tham gia phong trào Thi đua Ái quốc.

Lời kêu gọi đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tinh thần lao động, sản xuất và chiến đấu của nhân dân Việt Nam trong nhiều giai đoạn lịch sử.

11/6/1912: Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng

Nhà hoạt động cách mạng Phạm Hùng ra đời tại Vĩnh Long.

Ông là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX và từng giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước.

Sự kiện quốc tế

11/6/2009: Cristiano Ronaldo chuyển tới Real Madrid với giá kỷ lục

Cristiano Ronaldo rời Manchester United để gia nhập Real Madrid.

Thương vụ trị giá 96 triệu euro khi đó là mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

11/6/1938: Trận Vũ Hán bắt đầu

Trận Vũ Hán khởi đầu và kéo dài trong nhiều tháng trước khi quân Nhật giành quyền kiểm soát thành phố.

Đây là một trong những chiến dịch lớn nhất trong cuộc chiến Trung - Nhật.

11/6/1775: Louis XVI đăng quang

Louis XVI tiến hành nghi lễ đăng quang tại Reims sau hơn một năm trị vì.

Ông là vị vua cuối cùng của nước Pháp trước khi Cách mạng Pháp bùng nổ.

11/6/884: Sự kiện Thượng Nguyên Dịch

Tuyên Vũ tiết độ sứ Chu Toàn Trung tiến hành ám sát bất thành Hà Đông tiết độ sứ Lý Khắc Dụng.

Sự kiện mở đầu cho cuộc đối đầu kéo dài khoảng 40 năm giữa hai thế lực quân sự lớn cuối thời nhà Đường.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm