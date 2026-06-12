Lịch âm hôm nay 12/6/2026: Những khung giờ may mắn giúp công việc thuận lợi

ANTD.VN - Ngày 12/6/2026 được nhiều người quan tâm khi xem giờ đẹp, hướng xuất hành và kế hoạch công việc. Đây cũng là ngày gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới.

Ngày 12/6/2026 dương lịch tương ứng ngày 27/4 năm Bính Ngọ âm lịch. Theo quan niệm lịch cổ phương Đông, đây là ngày phù hợp để xử lý công việc thường nhật, hoàn thiện kế hoạch và gặp gỡ đối tác.

Hình minh họa

Ngày 12/6/2026 là ngày tốt hay xấu?

Ngày 12/6 được đánh giá tương đối thuận lợi cho các công việc mang tính ổn định và duy trì.

Những việc phù hợp

✓ Xử lý hồ sơ, giấy tờ

✓ Gặp gỡ khách hàng, đối tác

✓ Hoàn thiện kế hoạch công việc

✓ Xuất hành ngắn ngày

✓ Giao dịch quy mô vừa và nhỏ

Những việc nên cân nhắc

⚠ Đầu tư tài chính lớn

⚠ Mở rộng kinh doanh quy mô lớn

⚠ Quyết định dài hạn mang tính bước ngoặt

Giờ hoàng đạo ngày 12/6/2026

⏰ 01h – 03h

⏰ 05h – 07h

⏰ 09h – 11h

⏰ 13h – 15h

⏰ 17h – 19h

⏰ 21h – 23h

Hướng xuất hành tốt

🧭 Hỷ thần: Tây Bắc

🧭 Tài thần: Đông Nam

Lời khuyên trong ngày

Đây là thời điểm thích hợp để hoàn thiện các công việc còn dang dở, chuẩn bị kế hoạch mới và tận dụng các cơ hội xuất hiện trong ngày.

Ngày này năm xưa: Những sự kiện nổi bật diễn ra ngày 12/6

Sự kiện trong nước

12/6/1969: Thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố về việc thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của bộ máy chính quyền cách mạng tại miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.

12/6/1965: Vụ ném bom Trại điều dưỡng phong Quỳnh Lập

Không quân Mỹ ném bom Trại điều dưỡng bệnh phong Quỳnh Lập (Nghệ An), khiến 139 người thiệt mạng, 80 người bị thương và khoảng 200 bệnh nhân mất nơi ở.

Đây là một trong những sự kiện đau thương trong thời kỳ chiến tranh phá hoại miền Bắc.

12/6/1945: Đổi tên Trường Bảo hộ thành Trường Chu Văn An

Khâm sai Bắc Bộ Phan Kế Toại ký nghị định đổi tên Trường Trung học Bảo hộ tại Hà Nội thành Trường Trung học Chu Văn An.

Ngôi trường này sau đó trở thành một trong những trường trung học danh tiếng nhất Việt Nam.

Sự kiện quốc tế

12/6/1994: Chuyến bay đầu tiên của Boeing 777

Boeing 777 thực hiện chuyến bay đầu tiên.

Đây là loại máy bay hai động cơ thân rộng lớn nhất thế giới vào thời điểm đó và trở thành một trong những dòng máy bay thành công nhất của ngành hàng không dân dụng.

12/6/1991: Nga tuyên bố chủ quyền quốc gia

Sự kiện này diễn ra chỉ vài tháng trước khi Liên Xô tan rã vào cuối năm 1991, mở đường cho sự ra đời của Liên bang Nga hiện đại.

12/6/1979: Mỹ chấm dứt cấm vận kinh tế Zimbabwe Rhodesia

Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu chấm dứt lệnh cấm vận kinh tế đối với Zimbabwe Rhodesia, đánh dấu thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Nam Phi.

12/6/1968: Thông qua Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân và kêu gọi các quốc gia phê chuẩn.

Đây được xem là một trong những văn kiện quốc tế quan trọng nhất về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

12/6/1898: Quốc khánh Philippines

Ngày 12/6 là Quốc khánh Philippines, kỷ niệm sự kiện nước này tuyên bố độc lập khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm