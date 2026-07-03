ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đã nhanh chóng bắt tay vào quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới sau khi Julian Nagelsmann từ chức. Cái tên được ưu tiên số 1 là Jurgen Klopp, chiến lược gia được kỳ vọng sẽ giúp Die Mannschaft tìm lại vị thế sau kỳ World Cup đầy thất vọng.

Thất bại trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026 trở thành dấu chấm hết cho giai đoạn của Julian Nagelsmann trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức. Dù trước đó vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục công việc đến EURO 2028, chiến lược gia 38 tuổi đã thay đổi quyết định sau cuộc họp kéo dài nhiều giờ với ban lãnh đạo DFB.

Việc chia tay được xem là hệ quả tất yếu sau chuỗi kết quả không như kỳ vọng của Die Mannschaft. Tuyển Đức vượt qua vòng bảng với nhiều khó khăn trước khi dừng bước ngay ở trận knock-out đầu tiên.

Jurgen Klopp là ứng viên số 1 dẫn dắt tuyển Đức

Đáng chú ý, thất bại trước Paraguay còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Đức để thua ở một loạt sút luân lưu tại World Cup, nối dài quãng thời gian sa sút của nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới.

Ngay sau khi Nagelsmann rời ghế, DFB xác nhận xúc tiến kế hoạch tiếp cận HLV Jurgen Klopp để trao đổi về khả năng dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Theo nhiều nguồn tin từ Đức và Anh, cựu HLV Liverpool đã phát đi tín hiệu tích cực và sẵn sàng cân nhắc lời đề nghị nếu nhận được cuộc tiếp xúc chính thức.

Một yếu tố thuận lợi cho DFB là hợp đồng hiện tại giữa Klopp với tập đoàn Red Bull được cho là có điều khoản đặc biệt, cho phép ông chấm dứt hợp tác nếu nhận lời dẫn dắt đội tuyển Đức.

Trong nhiều năm qua, Klopp luôn được xem là ứng viên lý tưởng cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Đức.

Sau khi chia tay Liverpool, chiến lược gia 59 tuổi nhiều lần khẳng định nếu trở lại công tác huấn luyện, tuyển Đức sẽ là một trong số rất ít bến đỗ đủ sức thuyết phục ông.

Nếu đạt được thỏa thuận, cựu HLV Borussia Dortmund và Liverpool sẽ tiếp quản một tập thể sở hữu nhiều tài năng nhưng đang đánh mất bản sắc, sau liên tiếp những giải đấu lớn gây thất vọng.