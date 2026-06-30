Đức bị Paraguay loại sau loạt luân lưu bi kịch

ANTD.VN - Được đánh giá cao hơn và sở hữu lực lượng vượt trội, đội tuyển Đức đã phải trả giá đắt cho sự thiếu sắc bén trước một Paraguay đầy kiên cường. Sau 120 phút hòa 1-1, "Cỗ xe tăng" bị phá hủy đầy bi kịch trên chấm luân lưu với tỉ số 3-4, qua đó phải dừng bước ngay từ vòng 1/16.

Rạng sáng 30-6, trên sân Gillette ở Foxborough (Mỹ), Đức nhanh chóng kiểm soát thế trận khi nhập cuộc và dồn Paraguay lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ cho thấy sự kỷ luật đáng kinh ngạc khi liên tục hóa giải các pha lên bóng của đối phương.

Julio Enciso mở tỉ số cho Paraguay

Bất ngờ xảy ra ở phút 42. Từ đường tạt bóng chính xác của Matias Galarza bên cánh phải, Julio Enciso có pha đánh đầu hiểm hóc đánh bại Manuel Neuer, đưa Paraguay vượt lên dẫn 1-0 trước giờ nghỉ.

Bàn thua buộc HLV Julian Nagelsmann phải thay đổi sau giờ giải lao. Leon Goretzka và Jamal Musiala lần lượt được tung vào sân nhằm tăng tốc độ và sức sáng tạo cho hàng công. Những điều chỉnh ấy nhanh chóng phát huy hiệu quả.

Phút 54, Florian Wirtz thực hiện đường chuyền dài đầy cảm giác để Kai Havertz băng xuống đánh đầu nối tung lưới Orlando Gill, quân bình tỉ số 1-1 và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Kai Havertz gỡ hòa cho Đức

Có bàn gỡ, Đức hoàn toàn làm chủ thế trận. "Cỗ xe tăng" liên tục gia tăng sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Orlando Gill cùng khả năng phòng ngự lăn xả của Paraguay khiến mọi nỗ lực của đại diện châu Âu đều trở nên vô nghĩa.

Kai Havertz có cơ hội ngon ăn nhất ở phút 78 nhưng không thể đánh bại thủ thành Paraguay trong pha đánh đầu cận thành. Tình huống đó là khởi đầu cho bi kịch của tuyển Đức sau đó.

Khi trận đấu không có thêm bàn và phải kéo sang hiệp phụ, phút 102, Jonathan Tah bật cao đánh đầu tung lưới Paraguay sau quả phạt góc. Các cầu thủ Đức đã ăn mừng cuồng nhiệt vì tin rằng tấm vé đi tiếp nằm trong tay mình.

Bàn thắng bị VAR từ chối của Jonathan Tah

Thế nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài Jalal Jayed xác định có lỗi cản thủ môn của Anton nên không công nhận bàn thắng. Không có bàn nào được ghi thêm ở hiệp phụ, trận đấu buộc phải tiến tới loạt luân lưu để phân định đội đi tiếp.

Trên chấm 11m, bi kịch liên tiếp ập đến với đại diện châu Âu. Kai Havertz và Nick Woltemade đều không thể đánh bại thủ môn Orlando Gill. Dù Manuel Neuer xuất sắc cản phá cú sút của Fabian Balbuena và Antonio Sanabria cũng đá hỏng để cứu vãn hy vọng, các cầu thủ Đức vẫn tự đạp đổ cơ hội của mình ở loạt sút thứ 6.

Paraguay vỡ òa đi tiếp trên chấm 11m

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Jonathan Tah đưa bóng đi "lên trời" trong khi Jose Canale đá chính xác để ấn định chiến thắng 4-3 cho Paraguay, khép lại đêm ác mộng của "Cỗ xe tăng", những người có ít nhất 3 lần nắm lợi thế tâm lý trong tay nhưng vẫn đánh mất tất cả.

Chiến thắng lịch sử giúp Paraguay hiên ngang góp mặt ở vòng 1/8, trong khi Đức một lần nữa để lại nhiều tiếc nuối. Sau màn trình diễn không tệ ở vòng bảng, thầy trò Julian Nagelsmann được kỳ vọng sẽ tiến sâu, nhưng rốt cuộc lại gục ngã bởi sự lì lợm, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu quả cảm của đại diện Nam Mỹ.