ANTD.VN - Thống kê từ ASEAN Football cho thấy, Indonesia là đội phạm lỗi nhiều nhất trong khi Việt Nam phạm lỗi ít nhất tại vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Cụ thể, mỗi đội dự vòng bảng ASEAN Cup 2026 cùng thi đấu 4 trận, trong đó tuyển Việt Nam là đội fair-play nhất khi chỉ nhận 1 thẻ vàng cùng 24 lần phạm lỗi.

Xếp sau lần lượt là Timor Leste (25 lần phạm lỗi), Singapore (33 lần), Malaysia (37 lần), Campuchia (40 lần)... Indonesia là đội phạm lỗi nhiều nhất vòng bảng của giải với 56 lần bị trọng tài thổi phạt.

Indonesia phạm lỗi nhiều nhất trước khi bị loại khỏi ASEAN Cup 2026

Xét về thẻ phạt, Indonesia với 10 thẻ vàng chỉ xếp sau Lào (11 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ), Myanmar (9 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ). Trong số đội phải nhận thẻ đỏ còn có Timor Leste (1 thẻ đỏ, bên cạnh 5 thẻ vàng).

Indonesia nằm trong nhóm 6 đội bị loại từ vòng bảng và là mùa thứ 2 liên tiếp nhận thành tích đáng quên này. Đây là kết quả thất vọng khi Indonesia sở hữu đội hình đắt giá nhất trong 10 đội, bao gồm 12 cầu thủ nhập tịch và trước giải tuyên bố sẽ giúp bóng đá nước nhà giải cơn khát vô địch suốt 30 năm qua.

4 đội giành quyền vào bán kết gồm Việt Nam (nhất bảng A), Singapore (nhì bảng A), Thái Lan (nhất bảng B) và Malaysia (nhì bảng B). Đội vô địch chung cuộc sẽ được xác định sau trận chung kết lượt về ngày 26-8.