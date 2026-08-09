Mbeumo ghi bàn, MU cầm hòa nhà ĐKVĐ Champions League

ANTD.VN - Man United vừa có thêm một màn thử lửa đáng chú ý trước mùa giải 2026/27, khi cầm hòa đương kim vô địch Champions League PSG với tỉ số 1-1 trong trận giao hữu ở Thụy Điển.

Cuộc đối đầu cũng đánh dấu những phút thi đấu đầu tiên của tân binh Youri Tielemans trong màu áo MU, trong khi Bruno Fernandes trở lại đội hình sau thời gian nghỉ hậu World Cup 2026.

PSG nhập cuộc đầy chủ động và chỉ mất 2 phút để tìm thấy bàn thắng. Từ pha phối hợp bên cánh, Dro Fernandez thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Ibrahim Mbaye băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Tom Heaton và đưa nhà ĐKVĐ Champions League vượt lên dẫn trước.

Bryan Mbeumo tiếp tục là điểm sáng trong giai đoạn tiền mùa giải mới của MU (Ảnh: Getty Images)

Bị đặt vào thế phải rượt đuổi, MU nhanh chóng đẩy cao đội hình. Bryan Mbeumo tiếp tục là mũi tấn công nổi bật nhất bên phía Quỷ đỏ với nhiều pha hãm thành nguy hiểm.

Sức ép của MU được cụ thể hóa ở phút 32. Amad Diallo cướp bóng thành công rồi nhanh chóng chuyền cho Mbeumo. Tiền đạo này xử lý gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm chính xác, không cho Safonov cơ hội cản phá.

Bàn thắng giúp MU quân bình tỉ số 1-1 và tiếp thêm sự tự tin cho đội bóng của HLV Michael Carrick. Mbeumo tiếp tục là mối đe dọa thường trực đối với hàng thủ PSG. Tuy nhiên, trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1, không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp hai, Quỷ đỏ vẫn duy trì sức ép và Mbeumo tiếp tục tạo ra những pha bóng đáng chú ý.

Sau đó, PSG lần lượt đưa nhiều trụ cột vào sân, trong đó có Marquinhos, Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes. MU cũng thực hiện hàng loạt thay đổi khi Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Joshua Zirkzee và Harry Amass được trao cơ hội.

Đáng chú ý, đây là trận đấu đầu tiên Tielemans khoác áo MU. Sự xuất hiện của tiền vệ người Bỉ mang đến thêm một lựa chọn cho Carrick ở khu vực giữa sân trong quá trình hoàn thiện đội hình.

Youri Tielemans có trận đầu tiên trong màu áo MU (Ảnh: Getty Images)

Những phút cuối diễn ra khá cân bằng. Cả hai đội đều có những thời điểm đẩy cao tốc độ nhưng không bên nào đủ sắc bén để tạo ra sự khác biệt. Trận đấu khép lại với tỉ số 1-1.

Với MU, Bryan Mbeumo tiếp tục là điểm sáng đáng chú ý trong giai đoạn tiền mùa giải khi ghi bàn thứ 3. Phong độ của tiền đạo người Cameroon đang mang đến những tín hiệu tích cực cho HLV Michael Carrick trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.