Vì sao sớm hết vé xem Việt Nam quyết đấu Malaysia tại Mỹ Đình?

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo vé online trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình ngày 19-8 đã bán hết.

"Toàn bộ vé online đã bán hết! Chỉ sau vài giờ mở bán, toàn bộ vé online trận bán kết đều đã có chủ. Cảm ơn người hâm mộ đã dành sự quan tâm và đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam. Hẹn gặp tất cả trên khán đài, cùng tiếp lửa cho những Chiến binh Sao vàng", VFF thông báo.

Thông báo được VFF phát đi trong tối 8-8, khi bảng B còn đang thi đấu lượt trận cuối để xác định đối thủ của Việt Nam tại bán kết, và chỉ khoảng 6 giờ sau khi chính thức mở cổng bán vé.

Trước đó, VFF thông báo phát hành vé online trên Techcombank OneU từ 14h30 ngày 8-8, với 4 mệnh giá: 300.000, 500.000, 700.000 và 1 triệu đồng.

Mệnh giá 1 triệu đồng, 500.000 đồng nhanh chóng bán hết chỉ sau khoảng 2 giờ đồng hồ, trước khi hai mệnh giá vé còn lại được bán hết ít giờ sau đó. Trên mạng xã hội, nhiều người cho biết phải "xếp hàng" sau hàng ngàn người khi mua vé online và bày tỏ nuối tiếc vì không thể sở hữu được vé.

VFF thông báo hết vé xem Việt Nam quyết đấu Malaysia tại Mỹ Đình chỉ sau ít giờ mở bán (Ảnh chụp màn hình)

Sức hút trận Việt Nam - Malaysia tăng cao vì nhiều lý do. Thứ nhất, mọi người đều có thể tiếp cận để mua vé online, thay vì giới hạn số lượng khi xếp hàng chờ mua như phương thức phát hành truyền thống.

Thứ hai, đây là màn đối đầu giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ. Malaysia từng dùng đội hình có 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" để thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 trước khi bị FIFA phát hiện vi phạm và xử thua 0-3. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại Thiên Trường ngày 31-3-2026, Việt Nam đánh bại đối thủ này 3-1.

Thứ ba, Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 với quyết tâm vô địch và lần đầu tiên trong lịch sử sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch, bao gồm bộ ba gốc Brazil Xuân Son - Hoàng Hên - Tài Lộc, bên cạnh sự xuất hiện của tài năng trẻ Đình Bắc. Thành phần đội hình cùng chiến thắng ấn tượng chủ nhà Indonesia 3-0 cách đây ít ngày được xem là chất xúc tác đẩy sự quan tâm người hâm mộ tăng cao.

Thứ tư, trước ASEAN Cup 2026, suốt 2 năm qua người hâm mộ không được xem đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Mỹ Đình. Chưa kể, bán kết lượt về gặp Malaysia là trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu giải và quyết định thành bại cả chiến dịch ASEAN Cup 2026 của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo lịch, Việt Nam sẽ đá bán kết lượt đi tại Malaysia ngày 16-8, trước khi hai đội gặp nhau ở lượt về lúc 20h ngày 19-8 trên sân Mỹ Đình để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết.