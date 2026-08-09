Công an Hà Nội FC ra mắt mẫu áo đấu mới

ANTD.VN - Ngày 9-8, CLB Công an Hà Nội cùng đối tác Mizuno chính thức công bố mẫu áo thi đấu mùa giải 2026/27. Lấy cảm hứng từ xu hướng bóng đá châu Âu hiện đại, mẫu áo thi đấu mới là sự giao thoa giữa chế tác của Mizuno và bản sắc thiêng liêng đội bóng ngành Công an. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được tính toán tỉ mỉ để giải phóng tối đa sự tự do cho cầu thủ. Bộ trang phục thi đấu mới đã sẵn sàng cùng thầy trò HLV Polking tự tin bước vào mùa giải 2026/27 với những mục tiêu vinh quang phía trước.