Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 gây quỹ hơn 950 triệu đồng

ANTD.VN - Hơn 2.000 cán bộ nhân viên Ngân hàng UOB Việt Nam cùng gia đình, khách hàng và đối tác đã cùng tham gia Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026 tại Sân M1, Khu đô thị Sala, TP. Hồ Chí Minh, chung tay gây quỹ hơn 950 triệu đồng để hỗ trợ các chương trình giáo dục kỹ thuật số dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành phía Nam của Việt Nam.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam đứng đầu, cùng các nhân viên, khách hàng, đối tác và người thân tập trung tại vạch xuất phát, sẵn sàng cho Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026

Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run là chương trình thiện nguyện và gây quỹ thường niên tiêu biểu của Ngân hàng UOB, quy tụ nhân viên, khách hàng và đối tác cùng đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động tình nguyện, gây quỹ và tham gia giải chạy.

Ngoài Việt Nam, chương trình còn được tổ chức tại Singapore và các thị trường trọng điểm của UOB trong khu vực, bao gồm Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Chương trình thể hiện cam kết lâu dài của UOB trong việc tạo ra các giá trị tích cực cho cộng đồng trên toàn khu vực nơi Ngân hàng có hiện diện.

Năm nay đánh dấu mùa giải thứ chín của UOB Heartbeat Run tại Việt Nam với các cự ly 3 km, 5 km và 10 km. Bên cạnh hoạt động chạy bộ, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động dành cho gia đình, trò chơi tương tác và các gian hàng gây quỹ, tạo nên một ngày hội gắn kết cộng đồng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt, Ngân hàng UOB Việt Nam cam kết đóng góp 30.000 đồng vào Quỹ UOB Heartbeat cho mỗi km hoàn thành, với tổng mức đóng góp tối đa lên đến 300 triệu đồng.

Khẳng định cam kết đối với phát triển bền vững của UOB, áo thun chính thức của UOB Heartbeat Run 2026 được sản xuất từ polyester tái chế bởi thương hiệu thời trang thể thao toàn cầu ANTA. Đây là một phần trong quan hệ hợp tác giữa UOB và ANTA được thiết lập từ tháng 7 năm 2026, với mục tiêu thúc đẩy sự gắn kết cộng đồng trên khắp ASEAN thông qua các sáng kiến về thể thao và phong cách sống.

Đồng thời, UOB Việt Nam cũng phối hợp cùng doanh nghiệp xã hội PLASTIC People triển khai điểm thu gom chai nhựa tại sự kiện nhằm khuyến khích hoạt động tái chế và lan tỏa ý thức quản lý chất thải một cách có trách nhiệm.

Sự kiện chạy bộ cũng là dấu mốc khép lại chuỗi hoạt động gây quỹ kéo dài hai tháng do tập thể cán bộ nhân viên UOB Việt Nam thực hiện, bao gồm các hoạt động bán sản phẩm gây quỹ, tổ chức giải đấu pickleball, đêm nhạc thiện nguyện cùng đa dạng chương trình đóng góp tự nguyện khác từ nhân viên. Cùng với các hoạt động gây quỹ tại sự kiện và khoản đóng góp 30.000 đồng cho mỗi km hoàn thành từ UOB Việt Nam, tổng số tiền quyên góp vào Quỹ UOB Heartbeat đạt được hơn 950 triệu đồng.

Toàn bộ nguồn quỹ sẽ được dùng để hỗ trợ cho hơn 4.500 học sinh tại các tỉnh An Giang, Long An và Tây Ninh thông qua các chương trình học tập số, nâng cao năng lực số và giáo dục an toàn trực tuyến được triển khai bởi hai đơn vị là Saigon Children's Charity CIO và Giảng dạy vì Việt Nam (Teach For Viet Nam). Hoạt động này cũng là một phần trong khuôn khổ UOB My Digital Space, chương trình giáo dục cộng đồng quy mô khu vực của UOB, nhằm thu hẹp khoảng cách số cho trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp ASEAN thông qua việc trang bị các công cụ số, kiến thức an toàn mạng và những kỹ năng thiết yếu để các em tự tin bước vào tương lai số.

Ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc Ngân hàng UOB Việt Nam, chia sẻ: “Tại UOB, chúng tôi luôn cam kết tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng nơi Ngân hàng hiện diện. Thông qua các hoạt động đóng góp cho xã hội, tinh thần thiện nguyện của nhân viên và sự đồng hành của các khách hàng, đối tác, UOB Heartbeat Run đã trở thành một nền tảng ý nghĩa để cùng nhau tạo nên những tác động thiết thực. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy hòa nhập số không chỉ là mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ mà còn là trang bị cho thế hệ trẻ những kỹ năng cần thiết và sự tự tin để sử dụng công nghệ một cách an toàn, hiệu quả. Thông qua cam kết lâu dài dành cho giáo dục số, chúng tôi kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn để các em học tập, phát triển và thành công trong một thế giới ngày càng số hóa.”

Năm 2026 cũng đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong cam kết 5 năm của UOB Việt Nam, được khởi động từ năm 2023 nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục số cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong khuôn khổ chương trình UOB My Digital Space. Tiếp nối hoạt động trang bị phòng máy vi tính cho năm trường học tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã thực hiện trong ba năm qua, năm nay, bên cạnh việc trang bị thêm một phòng máy tính mới cho một trường học khác trên địa bàn, UOB Việt Nam còn mở rộng thêm chương trình với các nội dung về giáo dục kỹ năng số và an toàn trực tuyến cho các em học sinh tại đây.

Ngoài ra, thông qua hợp tác với tổ chức Giảng dạy vì Việt Nam, UOB Việt Nam cũng mở rộng chương trình nâng cao kỹ năng số và an toàn trực tuyến tới học sinh tại nhiều tỉnh thành phía Nam, qua đó đưa sáng kiến vượt ra ngoài phạm vi Đồng bằng sông Cửu Long và tiếp cận nhiều học sinh hơn trên hành trình trang bị các kỹ năng cần thiết cho tương lai số.

Ngân hàng UOB Việt Nam gây quỹ đạt kỷ lục hơn 950 triệu đồng thông qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2026

Ông Damien Roberts, Giám đốc Điều hành tổ chức Saigon Children's Charity CIO, bày tỏ: “Kỹ năng số ngày nay đóng vai trò thiết yếu giúp trẻ em học tập, giao tiếp và tham gia đầy đủ vào đời sống hiện đại. Tuy nhiên, nhiều học sinh tại các khu vực còn khó khăn vẫn đang đối mặt với những rào cản không chỉ trong việc tiếp cận công nghệ mà còn ở việc nâng cao kiến thức và sự tự tin để sử dụng công nghệ một cách hiệu quả. Thông qua mối quan hệ hợp tác bền chặt với UOB Việt Nam trong nhiều năm qua, chúng tôi đang hỗ trợ ngày càng nhiều trẻ em tiếp cận công nghệ và có cơ hội học tập trong môi trường số một cách thiết thực. Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam mà còn tạo ra những cơ hội phát triển bền vững cho các em và cộng đồng địa phương.”

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Điều hành tổ chức Giảng dạy vì Việt Nam, chia sẻ: "Năng lực số là một kỹ năng nền tảng đối với mỗi trẻ em trong bối cảnh công nghệ ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong học tập và cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh việc biết cách sử dụng thiết bị, học sinh cần có kiến thức, sự tự tin và kỹ năng tư duy phản biện để tham gia vào thế giới số một cách an toàn và có trách nhiệm. Thông qua chương trình Tiếng Anh và STEM tại các trường công lập ở khu vực khó khăn, chúng tôi trang bị cho học sinh những năng lực cốt lõi này. Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác cùng UOB Việt Nam để mở rộng chương trình này, giúp nhiều học sinh hơn nữa xây dựng những năng lực này và tự tin tham gia vào tương lai số của Việt Nam."

Bên cạnh mục tiêu gây quỹ, UOB Heartbeat Run còn khuyến khích tinh thần thiện nguyện và sự gắn kết lâu dài với cộng đồng thông qua việc tạo điều kiện để cán bộ nhân viên, khách hàng và đối tác cùng chung tay đóng góp một cách có ý nghĩa cho xã hội. Kể từ khi bắt đầu được triển khai vào năm 2007 đến nay, chương trình đã gây quỹ được hơn 23 triệu đô la Singapore trên toàn khu vực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của các cộng đồng khó khăn và thúc đẩy các lĩnh vực trọng tâm trong chiến lược trách nhiệm xã hội của UOB, bao gồm nghệ thuật, trẻ em và giáo dục.