ANTD.VN - Trận hòa 0-0 trước Singapore trên sân Mỹ Đình không chỉ khiến tuyển Việt Nam đánh rơi 2 điểm quan trọng ở bảng A ASEAN Cup 2026, mà còn khép lại chuỗi 26 trận liên tiếp ghi bàn - thành tích ấn tượng được duy trì suốt gần hai năm dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam rời sân mà không thể xuyên thủng mành lưới đối phương kể từ trận thua 0-3 giao hữu trước đội tuyển Nga, hôm 5-9-2024.

Sau thất bại đó, đội tuyển đã trải qua chuỗi 26 trận liên tiếp đều có bàn thắng, tính cả các trận đấu quốc tế chính thức lẫn những cuộc so tài với các CLB trong quá trình tập huấn.

Đó là một thống kê cho thấy sự thay đổi rõ rệt về khả năng tấn công của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Chuỗi 26 trận liên tiếp ghi bàn của ĐT Việt Nam chính thức khép lại (Ảnh: Vietnamnet)

Trong chuỗi trận ấn tượng này, các chân sút Việt Nam đã ghi bàn vào lưới 18 đối thủ khác nhau, từ những đội tuyển hàng đầu khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Bangladesh, Nepal, Ấn Độ và Timor Leste, đến các CLB Hàn Quốc như Jeonbuk Hyundai Motors, Daegu FC, Ulsan HD, Gangwon FC, Yongin City và Siheung Citizen. Không ít đối thủ trong số đó nhiều lần phải vào lưới nhặt bóng khi chạm trán tuyển Việt Nam.

Chuỗi ghi bàn kéo dài gần hai năm phản ánh sự ổn định của hàng công cũng như dấu ấn chiến thuật mà HLV Kim Sang-sik tạo dựng kể từ khi tiếp quản đội tuyển.

Tuy nhiên, trước Singapore, những con số ấn tượng ấy đã phải dừng lại. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra không ít cơ hội, tuyển Việt Nam lại thiếu sự chính xác trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Trận hòa không bàn thắng khiến tuyển Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận và tạm đứng thứ ba bảng A, sau Singapore và Indonesia.

Quan trọng hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải nhanh chóng cải thiện khả năng tận dụng cơ hội trước màn quyết đấu trên sân Indonesia vào ngày 3-8. Đây được xem là trận đấu mang ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.