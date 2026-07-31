Thi đấu bế tắc, ĐT Việt Nam bị Singapore cầm hòa ở Mỹ Đình

ANTD.VN - Tuyển Việt Nam không thể tận dụng lợi thế sân nhà Mỹ Đình, khi bị Singapore cầm hòa 0-0 ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026, tối 31-7. Một trận đấu mà các học trò của HLV Kim Sang-sik kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định, trong khi Patrik Lê Giang phải nhiều lần trổ tài để giữ sạch lưới.

Sau chiến thắng đậm trước Timor Leste ở ngày ra quân, tuyển Việt Nam bước vào cuộc tiếp đón Singapore với quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết. Tuy nhiên, đội khách đã chuẩn bị rất kỹ với lối chơi phòng ngự chặt chẽ kết hợp pressing tầm cao ngay từ những phút đầu.

Thi đấu bế tắc, ĐT Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0 ở Mỹ Đình (Ảnh: Vietnamnet)

Singapore nhập cuộc đầy tự tin và liên tục gây sức ép lên phần sân đội chủ nhà. Những pha áp sát quyết liệt khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng, đồng thời buộc các hậu vệ phải xử lý khá vất vả.

Sau quãng thời gian đầu chịu sức ép, đội chủ nhà dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo ra những cơ hội đáng chú ý.

Phút 18, Trương Tiến Anh có pha đi bóng mạnh mẽ từ trung lộ trước khi tung cú sút xa hiểm hóc, nhưng thủ môn Singapore vẫn kịp đổ người cản phá.

Đến phút 26, tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trong hiệp một. Từ quả tạt chuẩn xác của Hoàng Đức, Thành Chung bật cao đánh đầu hiểm hóc, đáng tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ngay trước giờ nghỉ, HLV Kim Sang-sik quyết định điều chỉnh nhân sự khi rút Đình Bắc ra sân và tung tiền đạo nhập tịch Tài Lộc vào thay với hy vọng tăng sức công phá.

Dù vậy, hiệp một vẫn khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp hai, tuyển Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm sự khác biệt. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn thi đấu bế tắc trong ngày Xuân Son vô duyên trước khung thành.

Không những không ghi được bàn, tuyển Việt Nam còn có thời điểm suýt phải trả giá. Phút 76, Singapore tổ chức phản công sắc bén. Patrik Lê Giang xuất sắc cản phá cú dứt điểm cận thành đầu tiên, trước khi cầu thủ đội khách dứt điểm bồi ra ngoài trong tình huống khung thành gần như đã rộng mở. Đó cũng là cơ hội nguy hiểm nhất của đội khách trong cả trận đấu.

Những phút cuối, tuyển Việt Nam dồn toàn bộ đội hình lên tấn công nhưng vẫn bất lực trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Singapore.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên khép lại trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối với đội chủ nhà. Kết quả này khiến tuyển Việt Nam chưa thể tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều ở hai lượt trận còn lại, làm khách của Indonesia (ngày 3-8) và tiếp Campuchia (7-8) nếu muốn đi tiếp.