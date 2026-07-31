Xác định nhà vô địch giải golf Nghiệp dư Nữ mở rộng 2026

ANTD.VN - Giải vô địch golf Nghiệp dư Nữ mở rộng 2026 - Tranh cúp Nam A Bank đã chính thức khép lại sau ba ngày tranh tài tại Royal Long An Golf & Country Club, với chức vô địch thuộc về Pei-Wei Chan của Đài Bắc Trung Hoa.

Golfer 17 tuổi đã thể hiện bản lĩnh và sự ổn định xuyên suốt giải đấu để vượt qua hai đại diện của chủ nhà Việt Nam là Nguyễn Bảo Châu và Anna Le, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Pei-Wei Chan vô địch giải golf Nghiệp dư Nữ mở rộng 2026

Bước vào ngày thi đấu cuối với khoảng cách hai gậy so với vị trí dẫn đầu, golfer sinh năm 2009 khởi đầu bằng 9 hố liên tiếp ghi điểm par, trước khi tạo nên khác biệt tại 9 hố cuối với bốn birdie và chỉ mắc hai bogey. Thành tích 70 gậy (-2) ở vòng chung kết là vòng đấu tốt nhất của cô tại giải, đồng thời giúp cô vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Khép lại 54 hố với tổng điểm +2, Pei-Wei Chan chính thức lên ngôi vô địch VLAO 2026, tạo cách biệt 3 gậy so với nhóm golfer xếp sau. Chiến thắng này là phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn bản lĩnh và ổn định của golfer 17 tuổi trong suốt 03 ngày thi đấu tại Royal Long An Golf & Country Club.

Kết quả chung cuộc:

● Vô địch: Pei-Wei Chan (Đài Bắc Trung Hoa)

● Á quân: Nguyễn Bảo Châu (Việt Nam)

● Hạng Ba: Anna Le (Việt Nam)

Vietnam Ladies Amateur Open 2026 - Nam A Bank Cup tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải vô địch golf nghiệp dư nữ danh giá tại Việt Nam, quy tụ nhiều golfer trẻ xuất sắc trong khu vực. Những màn tranh tài chất lượng cùng sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vận động viên đã góp phần nâng cao giá trị chuyên môn của giải đấu, đồng thời tạo thêm cơ hội cọ xát quốc tế cho các tài năng trẻ.