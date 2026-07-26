Huyền thoại bóng đá Indonesia mong thầy Anh xóa ác mộng "vua về nhì"

ANTD.VN - "Indonesia đã 6 lần vào chung kết nhưng chưa bao giờ vô địch. Cầu Chúa phù hộ, năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman, đội sẽ giải cơn khát danh hiệu ASEAN Cup", cựu danh thủ Bambang Pamungkas bày tỏ trước trận ra quân của đội nhà.

Chia sẻ trong sự kiện ra mắt cúp vàng ASEAN Cup 2026 ngày 26-7, huyền thoại bóng đá Indonesia - Bambang Pamungkas đặt niềm tin vào chức vô địch cho đội nhà.

"Thế hệ của chúng tôi, mỗi khi nhắc đến AFF Cup (nay là ASEAN Cup) đều rất áy náy và ám ảnh. Bởi đội tuyển Indonesia đã vào chung kết tới 6 lần, song chưa bao giờ vô địch. Cầu Chúa phù hộ, năm nay, dưới sự dẫn dắt của HLV John Herdman, với đội hình khá tốt, nỗi ám ảnh chưa một lần vô địch đó sẽ được xóa bỏ", Bambang bày tỏ.

Cựu danh thủ Indonesia - Bambang Pamungkas (áo đỏ, bên phải) mong đội nhà xóa ám ảnh "vua về nhì" tại ASEAN Cup năm nay (Ảnh: Bola Sport)

Bambang được ví như "huyền thoại sống" của bóng đá Indonesia với 13 năm khoác áo tuyển quốc gia (giai đoạn 1998-2012), ra sân 86 trận và ghi 38 bàn thắng. Tiền đạo sinh 1980 này góp mặt 4 trong 6 lần Indonesia thua chung kết AFF Cup các năm 2000, 2002, 2004, 2010 (hai lần về nhì còn lại vào năm 2016, 2020).

Ông Bambang nhấn mạnh tầm quan trọng và bày tỏ tin tưởng HLV trưởng người Anh - John Herdman.

"Những cầu thủ đang được John Herdman triệu tập là những người tốt nhất, có sự cân bằng giữa cầu thủ nhập tịch và cầu thủ nội, giữa cựu binh và người trẻ. Chúng ta phải ủng hộ họ", ông Bambang trấn an lo ngại của người hâm mộ về lực lượng khi tuyển Indonesia vắng nhiều trụ cột gốc Hà Lan.

Indonesia sẽ bắt đầu hành trình ASEAN Cup 2026 bằng trận gặp Campuchia ngày 27-7, trước khi lần lượt đấu Timor Leste (31-7), Việt Nam (3-8) và Singapore (7-8) để tranh hai tấm vé đại diện bảng A vào bán kết.