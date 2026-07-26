ANTD.VN - Arsenal đang nghiêm túc xem xét khả năng chiêu mộ Vinicius Junior trong kỳ chuyển nhượng hè, biến anh thành "bom tấn" với giá chuyển nhượng chưa từng có.

Theo Sun Sport, Arsenal đã đưa Vinicius vào danh sách những mục tiêu ưu tiên nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Kế hoạch này nhận được sự thống nhất từ ban lãnh đạo CLB, khi tuyển thủ Brazil được đánh giá là cái tên có thể tạo nên cú hích lớn nhất với Pháo thủ trước mùa giải mới.

Arsenal tính gây sốc với Vinicius (Ảnh: Sun Sport)

Tương lai của Vinicius trở nên đáng chú ý khi hợp đồng giữa anh với Real Madrid chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm 2027. Sau nhiều vòng đàm phán, hai bên vẫn chưa đạt được tiếng nói chung về việc gia hạn.

Trong trường hợp không thể ký hợp đồng mới, Real Madrid được cho là sẵn sàng cân nhắc bán Vinicius ngay trong mùa hè này thay vì chấp nhận nguy cơ mất trắng sau một năm nữa. Ngoài yếu tố chuyển nhượng tự do, đội chủ sân Bernabeu cũng sẽ phải chi khoản thưởng trung thành lớn nếu cầu thủ người Brazil ở lại đến hết hợp đồng.

Nhu cầu bổ sung một cầu thủ chạy cánh trái đẳng cấp của Arsenal ngày càng rõ rệt sau khi đội bóng bán Leandro Trossard cho Besiktas. Thêm vào đó, Gabriel Martinelli chỉ ghi được 1 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, khiến Arsenal tiếp tục tìm kiếm một cầu thủ có khả năng tạo khác biệt.

Vinicius được xem là cái tên sáng giá nhất. Tiền đạo người Brazil từng xếp thứ hai trong cuộc đua Quả Bóng vàng 2024. Anh ghi 4 bàn sau 5 trận trước khi Brazil dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Na Uy.

Theo dữ liệu từ Transfermarkt cập nhật tháng 6-2026, Vinicius được định giá khoảng 142 triệu euro. Nếu Real Madrid quyết định ngồi vào bàn đàm phán trong mùa hè này, đây nhiều khả năng sẽ là mức giá tham khảo cho bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu chân sút sinh năm 2000, dù con số cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình thương lượng giữa các bên.

Nếu Arsenal hoàn tất thương vụ này, đây sẽ là bản hợp đồng đình đám nhất lịch sử đội bóng, có thể phá kỷ lục chuyển nhượng mọi thời đại của Pháo thủ.

Tính đến nay, Vinicius đã ghi 128 bàn và có 100 pha kiến tạo sau 376 lần ra sân cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Riêng mùa giải 2025/26, tiền đạo 26 tuổi đóng góp 22 bàn thắng, nhưng không thể giúp đội bóng Hoàng gia tránh khỏi mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay.