Thái Lan thắng Lào 5-0 ở ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Không gặp nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Lào, tuyển Thái Lan giành chiến thắng đậm 5-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026, qua đó khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ở trận đấu diễn ra tối 25-7 tại Vientiane, Thái Lan nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận khi nhập cuộc. Đội bóng xứ Chùa vàng liên tục dồn ép đối phương bằng những pha phối hợp tốc độ và những tình huống xuống biên, khiến hàng thủ Lào gần như chỉ biết chống đỡ.

Sức ép liên tục được cụ thể hóa ở phút 11. Từ quả tạt chuẩn xác của Yooyen, Poeiphimai bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Lokphathip, mở tỉ số cho Thái Lan.

Thái Lan thắng dễ Lào (Ảnh: Changsuek)

Bàn thắng sớm giúp các học trò của HLV Masatada Ishii thi đấu càng hưng phấn. Đội khách duy trì sức ép lớn và liên tục khiến hệ thống phòng ngự nhiều lớp của Lào phải hoạt động hết công suất.

Sự khác biệt về đẳng cấp tiếp tục được thể hiện sau đó. Phút 27, Kakana Khamyok dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Khó khăn càng chồng chất với Lào ở cuối hiệp một. Phút 43, trung vệ Phetdavanh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm, khiến đội chủ nhà chỉ còn thi đấu với 10 người.

Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng B (Ảnh: Changsuek)

Chơi thiếu người trước đối thủ vượt trội về chuyên môn khiến Lào không còn khả năng chống đỡ trong hiệp hai, và để Thái Lan ghi thêm 3 bàn khác của Burapha, Yooyen và Khamyok để mang về chiến thắng tưng bừng 5-0.

Thái Lan có màn ra quân không thể ấn tượng hơn để vươn lên dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026. Với lối chơi kiểm soát, khả năng tấn công đa dạng và chiều sâu đội hình đáng nể, đội bóng xứ Chùa vàng tiếp tục khẳng định tham vọng chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á.