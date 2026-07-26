Nguyễn Tài Lộc báo tin vui trong ngày tuyển Việt Nam trở lại sân tập

ANTD.VN - Sau khi căng cơ phải tập riêng và nghỉ trận Timor Leste, Nguyễn Tài Lộc đã có thể ra sân tập luyện bình thường cùng toàn đội, sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Singapore ngày 31-7.

Sau khi trở về từ Thái Lan và có một buổi tối nghỉ ngơi, sáng 26-7, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore trên sân Mỹ Đình ngày 31-7, thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Do vừa trải qua trận đấu mở màn gặp Timor Leste cùng hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, HLV Kim Sang-sik đã chia đội thành hai nhóm để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện sáng 26-7 (Ảnh: VFF)

Nguyễn Tài Lộc (13) đã tập luyện bình thường, sẵn sàng cho trận gặp Singapore (Ảnh: VFF)

Nhóm các cầu thủ đá chính trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn chiến thuật và duy trì cường độ vận động.

Tin vui với đội tuyển là tiền vệ Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, do bị căng cơ bắp chân, cầu thủ gốc Brazil nhập tịch này được ban huấn luyện tạo điều kiện nghỉ ngơi và không đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste nhằm đảm bảo an toàn.

Sau chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn và tập trung cao độ cho cuộc tiếp đón Singapore.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có quỹ thời gian 4 ngày chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trên sân nhà, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam là vào chung kết và bảo vệ thành công chức vô địch.