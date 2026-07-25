Enzo Maresca: "Man City sẽ không đi vào vết xe đổ của MU sau thời Sir Alex"

ANTD.VN - Tân HLV Enzo Maresca khẳng định Man City sẽ không lặp lại kịch bản sa sút kéo dài như MU sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Chiến lược gia người Ý tin đội chủ sân Etihad đủ nền tảng để duy trì vị thế hàng đầu sau kỷ nguyên Pep Guardiola.

Trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Man City, Enzo Maresca dành nhiều thời gian nói về thử thách kế nhiệm Pep Guardiola - người đã dẫn dắt đội bóng suốt một thập kỷ và mang về 20 danh hiệu.

Dù từng là trợ lý của Pep ở mùa giải 2022/23, Maresca khẳng định ông sẽ không trở thành "bản sao" của người thầy.

Enzo Maresca trong ngày ra mắt Man City (Ảnh: The Guardian)

"Tôi đến đây để làm việc theo cách của mình và xây dựng triết lý bóng đá mà bản thân tin tưởng. Tôi không tin vào việc sao chép hoàn toàn phương pháp của bất kỳ ai", HLV người Ý chia sẻ.

Quan điểm đó cũng trùng với lời khuyên mà Pep Guardiola từng dành cho người kế nhiệm. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhiều lần nhấn mạnh thành công trong bóng đá không đến từ việc sao chép một cách máy móc, mà mỗi HLV phải tạo nên bản sắc riêng.

Điều đáng chú ý nhất trong buổi họp báo là khi Maresca nhắc đến hai ví dụ điển hình của bóng đá Anh, để cảnh báo về những khó khăn sau thời kỳ của một HLV huyền thoại.

Enzo Maresca (phải) khi còn làm trợ lý cho Pep Guardiola ở Man xanh (Ảnh: The Guardian)

"Lịch sử cho thấy rất nhiều CLB gặp khó khăn khi chia tay một HLV gắn bó quá lâu. MU sau Sir Alex Ferguson hay Arsenal sau Arsene Wenger là những ví dụ rõ ràng. Đó là thử thách mà chúng tôi phải vượt qua bằng những quyết định đúng đắn ngay từ đầu", Maresca nói.

Phát biểu này lập tức thu hút sự chú ý bởi những gì từng xảy ra với hai ông lớn của Ngoại hạng Anh.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ vào năm 2013, MU trải qua hơn một thập kỷ bất ổn. Đội chủ sân Old Trafford liên tục thay HLV, chi hàng tỷ bảng trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn chưa thể giành lại chức vô địch Premier League.

Maresca hiểu rõ mình đang đối mặt với thử thách tương tự khi tiếp quản di sản đồ sộ mà Pep Guardiola để lại. Tuy nhiên, ông tin Man City đang sở hữu nền tảng ổn định hơn nhiều so với những gì MU và Arsenal từng trải qua.

Theo chiến lược gia người Ý, hệ thống vận hành chuyên nghiệp của Man City sẽ là điểm tựa quan trọng để đội bóng duy trì thành công trong giai đoạn chuyển giao.

"Tôi không nghĩ đến tháng 5 hay tháng 6. Điều tôi quan tâm là buổi tập ngày mai, làm thế nào để giúp các cầu thủ trẻ phát triển và cải thiện đội bóng từng ngày", HLV 46 tuổi khẳng định.

Sau những thành công cùng Leicester và Chelsea, Enzo Maresca bước vào chương mới đầy thách thức tại Etihad. Nhiệm vụ của ông không chỉ là duy trì vị thế của Man City mà còn chứng minh đội bóng này đủ sức vượt qua giai đoạn hậu Pep Guardiola, mà không đi theo vết xe đổ của MU sau thời Sir Alex Ferguson.