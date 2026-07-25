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Cận cảnh Đội tuyển bơi Công an Hà Nội khổ luyện: Khi đường đua xanh thành thao trường rèn chí thép

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Phú Khánh

ANTD.VN - Đúng 6 giờ sáng, không khí tại bể bơi huấn luyện đã nóng lên bởi nhịp khởi động dồn dập. Chuẩn bị cho Hội thao Quân sự, võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, Đội tuyển bơi Công an thành phố Hà Nội hội quân 15 vận động viên xuất sắc được tuyển chọn từ 14 đơn vị. Trong đợt tập trung kéo dài từ ngày 25-6 đến nay, toàn đội tập trung rèn luyện, từng mét bể, từng động tác kỹ thuật đều được uốn nắn khắt khe để sẵn sàng cho những màn tranh tài đặc sắc...

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Trước khi xuống nước, các vận động viên bước vào bài tập kéo giãn cơ vai với dây kháng lực. Độ dẻo dai của khớp vai là yếu tố quyết định giúp mở rộng biên độ và tăng lực kéo cho mỗi sải tay.
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Bài tập plank giữ cố định thân người đòi hỏi sức chịu đựng cao. Đồng hồ đếm ngược từng giây cũng là lúc mồ hôi rơi xuống mặt thảm, rèn luyện cơ cốt lõi chắc chắn cho các kình ngư. Suốt 1 tháng nay, các vận động viên CATP Hà Nội đã rèn luyện hàng ngày như thế...
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Nhóm cơ chân và cổ chân được gia tăng áp lực bằng dây cao su chuyên dụng. Cổ chân linh hoạt giúp cú đạp nước có lực đẩy tối đa ngay khi cơ thể vừa rời bục xuất phát. Vận động viên đến điểm tập xa nhất hiện công tác ở Công an xã Dân Hòa (30km). Tất cả đều khắc phục khó khăn để tập luyện
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Trung tá Nguyễn Thế Hoàng, Phòng Công tác chính trị (CATP Hà Nội) trực tiếp quán xuyến, trao đổi phương án kỹ thuật với các vận động viên ngay tại thành bể. Qua đoạn video ghi lại trên máy tính bảng, từng góc gập gối, biên độ vươn tay được phân tích tỉ mỉ để sửa lỗi.
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Tiếng còi lệnh vang lên, các kình ngư đồng loạt bật nhảy khỏi bục. 15 vận động viên tuyển chọn từ 14 đơn vị trong toàn CATP (từ đơn vị nòng cốt như Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến các cán bộ, chiến sĩ đam mê bơi lội ở cơ sở).
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Từng đạt nhiều thành tích cao tại Hội thao CATP Hà Nội vừa qua, các hạt nhân xuất sắc nhất lập tức tiếp tục vào đợt rèn luyện cao điểm. Tiếng còi lệnh vang lên, các vận động viên đồng loạt bật nhảy khỏi bục để tối ưu hóa góc lao người xé sóng.
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Góc máy dưới lòng bể xanh ghi lại tư thế lướt sóng mềm mại nhưng đầy nội lực. Việc kiểm soát dòng chảy xung quanh cơ thể đòi hỏi quá trình rèn luyện kiên trì qua nhiều năm.
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Cận cảnh nhịp ngoi lên lấy hơi trong bài tập bứt tốc. Từng mét bể bơi đều được uốn nắn kỹ lưỡng, đòi hỏi vận động viên phải hít đủ oxy trong chưa đầy một giây mà không làm gián đoạn tốc độ tiến về phía trước.
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Đội tuyển bơi CATP Hà Nội sẽ tham gia thi tài với các vận động viên công an toàn quốc các nội dung: bơi bao gói có súng AK, bơi vũ trang, bơi cứu hộ nộm nổi; và bơi trong bể: bơi tự do nam, nữ các nhóm tuổi, các nội dung đồng đội nam, nữ
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Bọt nước tung trắng xóa theo mỗi cú quạt tay dũng mãnh. Trong suốt những ngày tập luyện vừa qua, cường độ vận động được Ban huấn luyện nâng dần qua từng tuần nhằm đưa thể lực toàn đội rơi vào đúng điểm rơi phong độ.
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Sải tay rẽ nước cuồn cuộn phô diễn thể lực bền bỉ của chiến sĩ Công an Thủ đô. Bên cạnh lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiều cán bộ, chiến sĩ từ Công an các xã, phường cũng phát huy trọn vẹn nền tảng thể lực qua từng bài tập chuyên sâu cho các nội dung bơi vũ trang.
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Ban huấn luyện túc trực bên thành bể, cẩn thận bấm giờ và ghi nhận thông số thời gian sau từng lượt bơi. Chi tiết chênh lệch chỉ vài phần trăm giây cũng được rà soát để tìm phương án rút ngắn thời gian.
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Nụ cười rạng rỡ và cử chỉ thả tim ngộ nghĩnh của vận động viên nữ trong phút giải lao. Niềm đam mê thể thao và tinh thần đồng đội đã kết nối 15 chiến sĩ từ 14 đơn vị khác nhau thành một khối thống nhất.
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Tập thể Đội tuyển bơi CATP Hà Nội thể hiện quyết tâm trước chiến dịch lớn, sẵn sàng cho cả nội dung cá nhân lẫn các nội dung bơi đồng đội.
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Cú đánh tay xé nước dữ dội lao về đích. Hướng tới Hội thao Quân sự, võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, mỗi buổi tập đều là một trận chiến với chính mình để sẵn sàng mang vinh quang về cho Công an Thủ đô.

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#CATP Hà Nội #Đội tuyển bơi CATP Hà Nội #Hội thao CAND 2026 #Bơi vũ trang #Bơi bao gói súng AK

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