Cận cảnh Đội tuyển bơi Công an Hà Nội khổ luyện: Khi đường đua xanh thành thao trường rèn chí thép

ANTD.VN - Đúng 6 giờ sáng, không khí tại bể bơi huấn luyện đã nóng lên bởi nhịp khởi động dồn dập. Chuẩn bị cho Hội thao Quân sự, võ thuật và Thể thao CAND năm 2026 do Bộ Công an tổ chức, Đội tuyển bơi Công an thành phố Hà Nội hội quân 15 vận động viên xuất sắc được tuyển chọn từ 14 đơn vị. Trong đợt tập trung kéo dài từ ngày 25-6 đến nay, toàn đội tập trung rèn luyện, từng mét bể, từng động tác kỹ thuật đều được uốn nắn khắt khe để sẵn sàng cho những màn tranh tài đặc sắc...