Hoàng Đức Anh giành ngôi quán quân "Mini Angel"

ANTD.VN - Hoàng Đức Anh, đại diện đến từ Hải Phòng, đã giành ngôi vị quán quân bảng "Mini Angel" tại giải thưởng “Thiên thần quảng cáo Việt Nam 2026”, sau hành trình nổi bật từ vòng casting đến những chặng tranh tài cuối cùng.

Hoàng Đức Anh trong khoảnh khắc được vinh danh Quán quân "Mini Angel" – "Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026"

“Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026” là sân chơi dành cho công dân Việt Nam từ 3-19 tuổi, do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Công ty TNHH Truyền thông Q-Talent tổ chức. Cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong các lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, truyền thông và quảng cáo, đồng thời tạo cơ hội để các em rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và khả năng thể hiện trước công chúng. Thí sinh được chia thành ba bảng theo độ tuổi gồm: Mini Angel (3-8 tuổi), Little Angel (9-13 tuổi), Teen Angel (14-19 tuổi).

Trong mùa giải năm nay, Hoàng Đức Anh, cậu học trò đến từ Hải Phòng, đã để lại dấu ấn tại bảng "Mini Angel" bằng sự tự tin, khả năng trình diễn cùng nhiều năng khiếu nổi bật. Mới bước vào lớp 1, Đức Anh đã có thêm một dấu mốc đáng nhớ khi được vinh danh ở vị trí cao nhất của bảng thi.

Hoàng Đức Anh tự tin sải bước trên sân khấu cùng các mẫu nhí tại đêm chung kết "Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026"

Sinh năm 2020, Hoàng Đức Anh hiện là học sinh lớp 1A1, Trường Tiểu học Quán Trữ, Hải Phòng. Dù tuổi còn nhỏ, cậu bạn đã sớm làm quen với sân khấu và tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, trình diễn. Những trải nghiệm từ khi còn nhỏ giúp Đức Anh từng bước rèn luyện sự mạnh dạn, khả năng thể hiện trước đông người và khám phá những năng khiếu của bản thân.

Trước khi đến với sân chơi “Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026”, Đức Anh từng tham gia "Sao Mai Nhí 2026" và giành giải Đồng cuộc thi "Siêu mẫu nhí". Thành tích này trở thành một dấu mốc trong hành trình làm quen với sân khấu của cậu học trò lớp 1, đồng thời giúp Đức Anh tiếp tục rèn luyện kỹ năng trình diễn, biểu cảm và sự tự tin.

Đức Anh biến hóa với phong cách thời trang đa dạng trên sân khấu

Tại “Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026”, Đức Anh có cơ hội thử sức ở nhiều nội dung khác nhau. Bên cạnh trình diễn, cậu bạn còn thể hiện trước ống kính và tham gia phần thi ngoại ngữ. Mỗi thử thách mang đến một trải nghiệm mới, giúp Đức Anh có thêm cơ hội thể hiện những khả năng đang từng bước được khám phá.

Trong đêm chung kết cuộc thi, Đức Anh có phần xuất hiện đặc biệt. Theo kịch bản chương trình, cậu bé được giới thiệu với hình ảnh “Hoàng tử Hoàng Đức Anh” và thể hiện ca khúc “Mẹ ơi có biết”. Phần trình diễn giúp Đức Anh thể hiện năng khiếu ca hát bên cạnh khả năng trình diễn đã được rèn luyện qua các sân chơi trước đó. Không chỉ thể hiện khả năng trên sân khấu, Đức Anh còn có dịp biến hóa với nhiều phong cách thời trang. Từ những hình ảnh cá tính đến các màn xuất hiện nổi bật, cậu học trò lớp 1 cho thấy sự tự tin khi sải bước cùng các mẫu nhí tại đêm chung kết. Sau các phần thi, Hoàng Đức Anh được vinh danh Quán quân "Mini Angel" – “Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026”.

Hoàng Đức Anh tự tin trình diễn trên sân khấu đêm chung kết

Bên cạnh ngôi vị Quán quân, Đức Anh còn nhận ba giải thưởng gồm: "Thí sinh nói tiếng Trung hay nhất", "Siêu mẫu nhí nam được yêu thích nhất" và "TVC được yêu thích nhất". Các giải thưởng thuộc những hạng mục khác nhau, ghi nhận phần thể hiện của cậu bạn về ngoại ngữ, trình diễn cũng như nội dung quảng cáo.

Theo ban tổ chức, “Thiên thần Quảng cáo Việt Nam” không chỉ hướng tới việc tìm kiếm những gương mặt nhỏ tuổi có khả năng trình diễn mà còn tạo ra môi trường để các em trải nghiệm, rèn luyện và phát huy năng khiếu. Chương trình mong muốn các thí sinh trở thành những gương mặt góp phần quảng bá, lan tỏa nét đẹp văn hóa, di sản và hình ảnh quê hương Việt Nam.

Những khoảnh khắc của Hoàng Đức Anh trên sân khấu đêm chung kết

Với Đức Anh, những chiếc cúp và danh hiệu là niềm vui đáng nhớ, nhưng hành trình tham gia chương trình còn mang đến những trải nghiệm mới. Mỗi lần bước lên sân khấu là một dịp để cậu bạn rèn luyện sự tự tin, học cách thể hiện bản thân và mạnh dạn thử sức ở nhiều lĩnh vực.

Từ giải Đồng "Siêu mẫu nhí" tại "Sao Mai Nhí 2026" đến ngôi vị Quán quân "Mini Angel" tại cuộc thi “Thiên thần Quảng cáo Việt Nam 2026”, Hoàng Đức Anh đang có những bước khởi đầu nhiều màu sắc trong hành trình khám phá năng khiếu. Phía trước cậu học trò lớp 1 vẫn là những năm tháng học tập, vui chơi và trưởng thành đúng với lứa tuổi. Những sân chơi phù hợp sẽ là cơ hội để Đức Anh tiếp tục tích lũy trải nghiệm, rèn luyện sự tự tin và nuôi dưỡng những ước mơ trong trẻo.