Tấm lòng nghệ sĩ phương Nam dành tặng An ninh Thủ đô

ANTD.VN - Nhiều bạn đọc là nghệ sĩ ở phương Nam theo dõi thường xuyên thông tin từ Báo An ninh Thủ đô đánh giá cao sự lan tỏa nguồn thông tin đáng tin cậy, khách quan, mang giá trị tích cực. Họ kỳ vọng An ninh Thủ đô tiếp tục tạo nguồn động lực góp phần giúp các nghệ sĩ nỗ lực sáng tạo, cống hiến nghệ thuật và lan tỏa những giá trị tích cực cho đời sống văn hóa cộng đồng.

Kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp (Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam): Thông tin của báo luôn chính xác, thiết thực

Ông Huỳnh Minh Hiệp, sinh năm 1972, diễn viên đóng hơn 30 bộ phim truyền hình, điện ảnh và còn là nhà sản xuất, trợ lý đạo diễn, một kỷ lục gia và nhà sưu tầm nổi tiếng tại TP.HCM sở hữu kho tàng vô giá hơn 1.000 tờ báo Việt Nam xưa và nay, kể lại kỷ niệm gần nhất ông “bén duyên” với Báo An ninh Thủ đô: “Trong số Báo An Ninh Thủ Đô Cuối tuần phát hành ngày 10-5-2026 có bài viết về phim “Mật mã Đông Dương” tri ân những hy sinh thầm lặng của lực lượng tình báo Công an nhân dân, tôi cảm thấy rất vui và hân hạnh khi quý báo đăng hình mình trong vai trò là một trong những người tài trợ đạo cụ, hiện vật cổ thiết kế bối cảnh thập niên 1960 cho đoàn làm phim. Để kỷ niệm và cũng là thói quen sưu tầm báo chí của mình, tôi tìm cách sở hữu tờ báo dù đang ở TP.HCM. Đầu tiên là nhờ người quen ở Hà Nội chạy ra sạp báo tìm nhưng tôi nhận phản hồi là số báo An ninh Thủ đô Cuối tuần đó đã hết.

Tôi lo lắng nhưng không bỏ cuộc, tiếp tục nhờ cậy diễn viên thân quen hiện sống ở Hà Nội là Nam vương Trương Nam Thành nhiệt tình đi tìm được 20 tờ báo gửi cho mình. Rất hạnh phúc nữa là sau đó tôi còn nhận được báo từ chính Tòa soạn An ninh Thủ đô gửi vào TP.HCM theo đường bưu điện, rất mãn nguyện”. Ông Huỳnh Minh Hiệp vốn rất quý báo chí nên đã cất công đi làm khung ảnh chuyên trang “Thế giới điện ảnh” trên ấn phẩm An ninh Thủ đô Cuối tuần có đăng hình ông và treo trang trọng ở tiệm cà phê Xứ Nam kỳ (Đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) - nơi được ví như một “bảo tàng nhỏ” trưng bày nhiều đồ cổ, tranh ảnh và báo chí xưa, hiếm, quý mà ông Hiệp dầy công sưu tầm được từ hơn 30 năm qua. Ông Hiệp nhận xét: “Báo An ninh Thủ đô là cơ quan ngôn luận của Công an thành phố Hà Nội, nổi bật với độ uy tín cao trong việc thông tin nhanh chóng, chính xác các vấn đề an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiến thức pháp luật thiết thực, văn hóa - giải trí - thể thao tại Thủ đô cũng như cả nước”.

“Nhân dịp An ninh Thủ Đô kỷ niệm 50 năm phát hành số báo đầu tiên (15-8-1976/ 15-8-2026), Mỹ Tâm xin được gửi lời chúc mừng và chúc An ninh Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Thân chúc quý Báo và bạn đọc luôn dồi dào sức khỏe, bình an và luôn đón nhận những niềm vui trong cuộc sống”. Ca sĩ Mỹ Tâm

Diễn viên Hiền Ngô: Mang lại giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và tinh thần

“Báo An ninh Thủ đô chứa hàm lượng thông tin chuyên sâu cao như cung cấp tin tức cập nhật 24/7 về pháp luật và an ninh, trật tự, an toàn giao thông, đô thị, thể hiện thái độ kiên quyết, không khoan nhượng trước các loại tội phạm và các thông tin sai lệch, xấu độc. Tôi cũng tâm đắc với các hoạt động an sinh xã hội mà quý báo tổ chức tri ân các thân nhân, con em liệt sĩ cách mạng; các hoạt động văn hóa - thể thao sau mặt báo thường niên.

Những trang báo của An ninh Thủ đô luôn là nhân chứng sống động ghi lại chân thực dòng chảy thời gian, sự kiện và đời sống xã hội, mang lại giá trị lớn về lịch sử, văn hóa và tinh thần cho bạn đọc. Tôi thích cách trình bày trang nhã của từng trang báo An ninh Thủ đô, đặc biệt là hàm lượng bài viết phong phú, toàn diện đa lĩnh vực, bám sát đời sống xã hội Báo Điện tử An ninh Thủ đô điện tử là kênh thông tin có giá trị để nắm bắt thời sự mảng văn hóa - giải trí, điện ảnh. Tôi nhận thấy quý báo luôn đổi mới cách tiếp cận độc giả tôn trọng lao động nghệ thuật của nghệ sĩ, tuyệt đối không có các bài “giật tít câu view”, làm tổn hại hình ảnh nghệ sĩ. Tôi kỳ vọng báo có thể hướng tới việc tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến, tọa đàm gỡ rối hoặc lắng nghe tâm sự thật, chia sẻ “ruột gan” của nghệ sĩ với công chúng.

Nhân dịp Báo An ninh Thủ đô kỷ niệm 50 năm thành lập, tôi xin kính chúc quý báo luôn phát huy được tính năng động, tự khẳng định mình và là một cơ quan báo chí uy tín trong lòng bạn đọc Thủ đô và cả nước.

Nhóm nhạc Thanh Âm: An ninh Thủ đô đã tạo động lực giúp các nghệ sĩ trẻ nỗ lực sáng tạo

Trong thời đại thông tin bùng nổ, báo chí chính thống càng khẳng định giá trị nhờ tính chính xác, khách quan và được kiểm chứng. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy, giúp người đọc có góc nhìn đúng đắn giữa rất nhiều thông tin trên mạng xã hội. Đó là lý do sau mỗi giờ tập luyện hát, nhảy hay đi biểu diễn, chúng tôi vẫn thường tìm đọc thông tin thời sự trên những cơ quan báo chí chính thống như An ninh Thủ đô. Chúng tôi cảm ơn Báo An ninh Thủ đô giúp nghệ sĩ trẻ cập nhật thông tin chính xác, mở rộng hiểu biết về đời sống và văn hóa, từ đó có thêm chất liệu cho sáng tạo. Đặc biệt, quý báo cũng giúp nghệ sĩ ý thức hơn về trách nhiệm và những giá trị tích cực mà mình muốn lan tỏa đến công chúng.

Là những người trẻ hoạt động nghệ thuật, chúng tôi kỳ vọng những cơ quan truyền thông báo chí chính thống như An ninh Thủ đô sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, thông tin khách quan, đồng thời dành thêm không gian để giới thiệu những nghệ sĩ trẻ làm nghề nghiêm túc và có những sản phẩm chất lượng đến gần hơn với khán giả. Tôi nhận thấy chuyên trang văn hóa - giải trí của An ninh Thủ đô cập nhật nhanh, nội dung đa dạng và phản ánh nhiều góc nhìn về đời sống văn hóa, nghệ thuật. Nếu được, tôi mong trang có thêm các chuyên mục kể câu chuyện phía sau quá trình sáng tạo của nghệ sĩ trẻ, giới thiệu những gương mặt mới và có nhiều nội dung phân tích chuyên sâu hơn để vừa hấp dẫn độc giả, vừa truyền cảm hứng cho những người làm nghệ thuật. Nhân dịp quý báo tròn 50 năm phát hành số báo đầu tiên, kính chúc tập thể Ban Biên tập, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô luôn nhiều sức khỏe, thành công và ngày càng phát triển.