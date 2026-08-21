Lưu giữ “tài sản ký ức”

Cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Thủ đô tiến hành công cuộc số hóa báo in An ninh Thủ đô tại Thư viện Quốc gia

Để những trang báo in không bị mai một theo năm tháng, nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên của tòa soạn Báo An ninh Thủ đô đã lặng lẽ thực hiện một công việc đặc biệt - đó là chụp lại từng số báo in, xử lý và ghép thành file PDF nhằm lưu trữ, bảo quản lâu dài. Công việc tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng rất nhiều tâm huyết. Đó không chỉ là quá trình số hóa dữ liệu, mà còn là hành trình gìn giữ lịch sử báo chí bằng sự kiên nhẫn, cẩn trọng và tình yêu nghề của những người cầm bút.

Để hoàn thành một file PDF báo in không hề đơn giản. Mỗi trang báo phải được đặt phẳng, căn chỉnh ánh sáng cẩn thận để tránh bóng đổ, méo hình, mất nét hay mất chữ. Chỉ cần lệch một chút, chữ có thể bị nhòe hoặc khó đọc. Với những số báo cũ, công việc càng khó khăn hơn bởi giấy đã giòn, cong mép và rất dễ rách. Người thực hiện phải thao tác nhẹ nhàng, kiểm tra từng khung hình trước khi xử lý hậu kỳ bằng phần mềm để cắt mép, tăng độ nét và sắp xếp đúng thứ tự trang.

Không chỉ thực hiện việc số hóa báo in tại Phòng Truyền thống của tòa soạn, các phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Thủ đô đã mất nhiều ngày “ăn chực, nằm chờ” tại Thư viện Quốc gia để tìm và chụp lại những số báo cũ với chất lượng cao nhất cho công cuộc số hóa báo in An ninh Thủ đô. Vì thế, nhiều cán bộ, phóng viên tại Báo An ninh Thủ đô gọi vui đây là công việc của “những người làm thư viện thời hiện đại”. Thậm chí, có cán bộ An ninh Thủ đô từng dành nhiều ngày liên tục để khôi phục các số báo cũ từ những file dữ liệu PDF rời, file Quark cũ kỹ rồi ghép lại thành bản PDF hoàn chỉnh.

Phóng viên, biên tập viên thực hiện quá trình số hóa tại tòa soạn Báo An ninh Thủ đô

Mỗi tờ báo in đều là một “lát cắt” của thời đại. Từ những dòng tít lớn phản ánh sự kiện lịch sử, các bài phóng sự điều tra, đến cách trình bày, quảng cáo hay ngôn ngữ sử dụng trong từng giai đoạn đều mang giá trị tư liệu đặc biệt. Chính bởi vậy, khi được chuyển thành file PDF, những nội dung ấy không chỉ dễ bảo quản hơn mà còn giúp việc tra cứu trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, máy tính, phóng viên hay độc giả có thể tìm lại những số báo phát hành từ nhiều năm trước mà không cần lật giở từng chồng báo cũ. Nhiều phóng viên trẻ, sinh viên thực tập hiện nay cũng tìm đọc các số báo PDF cũ để học cách viết, đặt tít và triển khai tuyến bài của thế hệ đi trước tại Báo An ninh Thủ đô.

Dù báo điện tử, mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ, nhiều người làm nghề vẫn tin rằng báo giấy chưa bao giờ mất đi giá trị riêng. Cảm giác cầm trên tay một tờ báo in hay nhìn thấy bài viết của mình xuất hiện trên mặt giấy đều mang lại cảm xúc khác biệt so với việc đọc trên màn hình điện thoại, máy tính. Từ những chồng báo từng phủ kín kho lưu trữ, giờ đây hàng chục năm dữ liệu có thể nằm gọn trong một chiếc ổ cứng nhỏ. Nhưng giá trị thật sự không nằm ở dung lượng lưu trữ, mà ở những câu chuyện, ký ức và dấu ấn thời cuộc được giữ lại nguyên vẹn qua từng trang báo.