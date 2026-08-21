Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II: Đưa di sản vào dòng chảy sáng tạo đương đại

ANTD.VN - Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” tiếp tục được tổ chức nhằm kết nối các giá trị di sản với nghệ thuật, sáng tạo và đời sống đương đại.

Bên cạnh chuỗi hoạt động chính, Ban Tổ chức cũng giới thiệu nhiều hoạt động khác trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Ngày 20/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow”. Sự kiện được xây dựng trên cơ sở kế thừa những kết quả của mùa Festival đầu tiên, đồng thời mở rộng về nội dung, không gian và phương thức tổ chức.

Họp báo Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ nhất năm 2025 với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại” đã tổ chức hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại nhiều không gian tiêu biểu của Hà Nội, thu hút gần 200.000 lượt khách tham gia trải nghiệm và gần 1 triệu lượt tiếp cận trên mạng xã hội. Những kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của các sản phẩm văn hóa gắn với di sản và nhu cầu trải nghiệm của người dân, du khách.

Từ nền tảng đó, Festival lần thứ II tiếp tục lấy di sản làm trọng tâm, đồng thời nhấn mạnh quá trình di sản được trao truyền, sáng tạo và lan tỏa trong đời sống đương đại. Chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage Flow” đặt di sản trong mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, hướng tới những cách tiếp cận mới gần gũi hơn với công chúng.

Bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại họp báo.

Phát biểu tại họp báo, bà Lê Thị Ánh Mai cho biết: “Nếu Festival lần thứ nhất đặt những viên gạch đầu tiên cho việc hình thành một sự kiện văn hóa thường niên của Thủ đô, thì Festival lần thứ II được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố thương hiệu, nâng cao chất lượng và mở rộng sức lan tỏa của Festival Thăng Long - Hà Nội”.

Festival năm nay được triển khai tại nhiều không gian văn hóa, di sản và công cộng của Thủ đô như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Qua đó, sự kiện hướng tới việc tạo nên một hành trình trải nghiệm văn hóa trong lòng Hà Nội, thay vì tập trung vào một không gian sân khấu.

Timeline dự kiến Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Theo nội dung chương trình được giới thiệu, tại Bảo tàng Hà Nội, chuỗi hoạt động “Dòng chảy di sản” diễn ra vào ngày 12/9 và từ ngày 18 - 20/9, gồm các hoạt động trưng bày, tọa đàm, trải nghiệm và giao lưu âm nhạc. Mở đầu là chương trình “Hướng về thành phố xa xưa: Hai thập niên Tân nhạc Hà Nội” vào ngày 12/9, giới thiệu khoảng 100 tư liệu, hiện vật liên quan đến tân nhạc Hà Nội giai đoạn 1934-1954.

Ngày 18/9, chương trình “Âm nhạc và Di sản” quy tụ 8 câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, giới thiệu Tuồng, Chèo, Ca trù, Xẩm và các trích đoạn, làn điệu đặc sắc. Đồng thời, chương trình kết nối phần biểu diễn và diễu hành nghệ thuật, giới thiệu trang phục, hóa trang, đạo cụ và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm với công chúng. Ngày 19/9 là chương trình nghệ thuật đương đại kết nối các câu lạc bộ học sinh, sinh viên, nhóm nhạc trẻ và nghệ sĩ cộng đồng, tạo ra hành trình khám phá từ âm nhạc truyền thống đến đương đại.

Ban Tổ chức giới thiệu các hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Khép lại chuỗi hoạt động tại Bảo tàng Hà Nội vào ngày 20/9 là chương trình “Mạch nguồn di sản”, kết hợp hội họa và âm nhạc. Chương trình lấy bộ tranh “Bông bầu, bông bí” của họa sĩ Thu Trần làm điểm tựa, gợi mở những câu chuyện về chiến tranh, hòa bình, hình tượng người mẹ Việt Nam và các giá trị văn hóa trong đời sống hôm nay.

Bên cạnh chuỗi hoạt động chính, các hoạt động khác thuộc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 cũng được Ban Tổ chức giới thiệu. Một số chương trình nổi bật của Festival năm nay có thể kể đến như Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc, Giao lưu nghệ thuật quốc tế, Chương trình Nhạc trẻ, đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội - The Color of Hanoi”, chương trình “Thanh âm Gốm” tại Bát Tràng và các hoạt động triển lãm, trải nghiệm, giao lưu văn hóa tại nhiều không gian của Thủ đô.

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II được kỳ vọng góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng thông qua nghệ thuật, sáng tạo, du lịch và các hoạt động trải nghiệm. Đây cũng là hướng đi nhằm phát huy giá trị di sản, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa của Thủ đô, phù hợp với định hướng Hà Nội là Thành phố Sáng tạo của UNESCO.