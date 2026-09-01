ANTD.VN - Nguyễn Hai Long là một trong 5 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Yanmar Most Energetic Player of the Tournament (Cầu thủ năng lượng nhất giải) tại ASEAN Cup 2026, sau những màn trình diễn nổi bật trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam.

Theo công bố của Ban tổ chức ASEAN Cup, danh sách đề cử gồm 5 cầu thủ đến từ Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Myanmar, dựa trên những đóng góp nổi bật tại giải đấu.

Nguyễn Hai Long được lựa chọn nhờ màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 3-0 của ĐT Việt Nam trước Indonesia tại Bogor ngày 318.

Được bố trí thi đấu bên hành lang cánh trái, Hai Long liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự Indonesia bằng tốc độ, khả năng di chuyển và những pha xử lý trực diện.

Hai Long được đề cử Cầu thủ năng lượng nhất ASEAN Cup 2026

Cầu thủ của ĐT Việt Nam góp công trong bàn mở tỷ số khi thực hiện pha bứt tốc xuống biên và căng ngang, trước khi Nguyễn Văn Vĩ hoàn tất tình huống tấn công.

Chỉ 8 phút sau, Hai Long trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt. Nhận bóng từ phần sân nhà, tiền vệ sinh năm 2000 thực hiện pha phản công tốc độ, vượt qua sự truy cản của hàng thủ Indonesia trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata.

Màn trình diễn giàu năng lượng của Hai Long góp phần giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó tạo lợi thế quan trọng trong cuộc đua giành quyền vào bán kết. Đây cũng là lần đầu tiên ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia trên sân khách tại giải đấu.

Bên cạnh Nguyễn Hai Long, 4 cầu thủ còn lại trong danh sách đề cử gồm Kakana Khamyok (Thái Lan), Wan Kuzain (Malaysia), Teerasak Poeiphimai (Thái Lan) và Maung Maung Lwin (Myanmar).

Kakana Khamyok được đề cử sau khi ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo trong chiến thắng 5-0 của Thái Lan trước Lào tại vòng bảng. Wan Kuzain góp công quan trọng giúp Malaysia vượt qua Philippines 1-0 để giành quyền vào bán kết.

Trong khi đó, Teerasak Poeiphimai lập cú đúp giúp Thái Lan đánh bại Singapore 3-1 ở lượt đi bán kết.

Maung Maung Lwin cũng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo trong chiến thắng 4-1 của Myanmar trước Philippines.