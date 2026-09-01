Beckham nói lời gan ruột khi Messi giải nghệ khỏi ĐT Argentina

ANTD.VN - Sau khi Lionel Messi chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina, David Beckham đã gửi thông điệp đầy cảm xúc tới siêu sao 39 tuổi, ca ngợi những cống hiến và di sản mà anh để lại cho quê hương.

Quyết định giã từ đội tuyển Argentina của Lionel Messi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Trong số những lời tri ân dành cho siêu sao người Argentina, thông điệp của David Beckham gây chú ý bởi cách ông nhìn lại toàn bộ hành trình của Messi, từ một chàng trai trẻ mang giấc mơ lớn đến biểu tượng của bóng đá thế giới.

Trên trang cá nhân, Beckham - đồng sở hữu Inter Miami, CLB mà Messi đang thi đấu, cho rằng đây là thời điểm để mọi người dừng lại và nhận ra mình may mắn như thế nào, khi được chứng kiến một cầu thủ đặc biệt trưởng thành và chinh phục những đỉnh cao.

Hình ảnh Beckham đăng trên trang cá nhân tri ân Messi

"Có những khoảnh khắc để chúng ta nhìn lại và nhận ra mình thật may mắn khi được chứng kiến sự vĩ đại của một chàng trai trẻ mang trong mình giấc mơ lớn", Beckham viết.

Cựu đội trưởng tuyển Anh trực tiếp gọi Messi bằng biệt danh Leo và dành những lời tốt đẹp cho cả con người lẫn sự nghiệp của siêu sao Argentina. "Leo, bạn là niềm tự hào của chính mình, gia đình, bạn bè và đất nước", Beckham viết.

Theo Beckham, tầm ảnh hưởng của Messi đã vượt xa những sân bóng và những danh hiệu mà anh giành được. Hình ảnh Messi theo đuổi giấc mơ, vượt qua những thất bại để cuối cùng đưa Argentina đến những vinh quang lớn đã trở thành nguồn cảm hứng đối với hàng triệu người trẻ.

"Bạn đã trở thành tấm gương sáng và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu trẻ em không chỉ ở Argentina mà còn trên toàn thế giới", Beckham nhắn nhủ.

Đây cũng là một trong những điểm đặc biệt trong hành trình của Messi. Từ một tài năng trẻ được kỳ vọng rất lớn, anh từng trải qua những giai đoạn khó khăn nhất trong màu áo Argentina, bao gồm nhiều lần thất bại ở các trận chung kết và thậm chí từng tuyên bố chia tay đội tuyển. Nhưng Messi đã trở lại và cuối cùng hoàn thành giấc mơ lớn nhất.

Trong lời tri ân, Beckham đặc biệt nhắc tới những gì Messi đã mang lại cho Argentina. "Leo, bạn đã mang đến món quà tuyệt vời nhất cho đất nước mình, và nhờ đó, di sản của bạn sẽ trường tồn mãi mãi", Beckham viết.

Messi hiện chỉ còn thi đấu cho CLB Inter Miami của David Beckham

Messi đã cùng Argentina giành Copa America, Finallissima và đặc biệt là chức vô địch World Cup 2022. Những danh hiệu ấy giúp anh hoàn tất bộ sưu tập thành tích quốc tế và trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất trong lịch sử bóng đá Argentina.

World Cup 2026 cũng được xem là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế của Messi. Siêu sao này ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo tại giải đấu, góp công đưa Argentina vào chung kết trước khi đội bóng Nam Mỹ thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha.

Dù không thể khép lại hành trình bằng một chức vô địch thế giới nữa, Messi vẫn rời đội tuyển với một di sản đồ sộ.

Beckham cũng gửi lời chúc mừng tới Messi vì tất cả những gì anh đã làm cho Argentina. "Xin chúc mừng tất cả những gì bạn đã đạt được vì Argentina", Beckham viết.

Với Messi, chương đội tuyển quốc gia đã khép lại sau hơn 20 năm. Nhưng những hình ảnh về anh trong màu áo La Albiceleste, từ những thất bại cay đắng đến khoảnh khắc nâng cao World Cup, Copa America và những danh hiệu lớn khác, sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm.