Thầy Nhật lý giải nguyên nhân chủ nhà Việt Nam thua 0-3 trận ra quân giải U20 châu Á

ANTD.VN - HLV trưởng Yutaka Ikeuchi cho rằng sự thiếu kinh nghiệm, sự sụt giảm trong ý thức phòng ngự cùng những thời điểm mất cân bằng trong hiệp hai đã khiến U20 Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 trong ngày ra quân Vòng loại U20 châu Á 2027.

Tối 31-8, trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam để thua CHDCND Triều Tiên 0-3 trong trận ra quân bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng U20 Việt Nam đã thực hiện tương đối tốt kế hoạch đề ra trong hiệp một. Đội chủ động chơi chắc chắn hơn trong phòng ngự, chờ đợi cơ hội phản công và đã hạn chế được nhiều sức ép từ đối thủ.

Chủ nhà U20 Việt Nam thua đậm CHDCND Triều Tiên 0-3 trận ra quân bảng C Vòng loại U20 châu Á 2027 (Ảnh: VFF)

“Ở hiệp một, tôi nghĩ toàn đội đã thi đấu đúng theo kế hoạch ban đầu. Chúng tôi đá hơi thiên về phòng ngự một chút và chờ cơ hội phản công. Mặc dù chưa đi tới bàn thắng cuối cùng, nhưng ở khía cạnh phòng ngự thì các cầu thủ đã làm tương đối tốt”, HLV Yutaka Ikeuchi nói.

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, U20 Việt Nam đã để đối phương ghi liên tiếp ba bàn chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, đây là thời điểm những hạn chế về kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ trẻ bộc lộ rõ hơn.

Ông phân tích, sau khi để thủng lưới liên tiếp, tâm lý nóng vội đã khiến U20 Việt Nam đẩy cao đội hình và đánh mất sự cân bằng vốn được duy trì trong hiệp một. “Việc bị thủng lưới liên tiếp hai bàn đã khiến tâm lý thi đấu trở nên nôn nóng, đẩy cao đội hình tấn công và làm mất đi sự cân bằng”, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết.

HLV Yutaka Ikeuchi

Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng thừa nhận thể lực là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng duy trì thế trận của U20 Việt Nam, song không phải nguyên nhân duy nhất. Theo ông, sự sụt giảm trong ý thức phòng ngự, những sai sót cá nhân và kinh nghiệm thi đấu thực tế của các cầu thủ đều tác động đến diễn biến trận đấu.

HLV Yutaka Ikeuchi cho biết nhiều cầu thủ trong đội hình U20 Việt Nam chưa có nhiều cơ hội thi đấu trọn vẹn 90 phút tại các CLB chủ quản. Việc thiếu trải nghiệm thi đấu thực chiến với cường độ cao cũng là một trong những yếu tố cần được nhìn nhận sau trận đấu.

Dù vậy, HLV trưởng U20 Việt Nam khẳng định toàn đội vẫn còn cơ hội trong hai lượt trận tiếp theo. Ban huấn luyện sẽ nhanh chóng đánh giá lại những điểm đã làm được và chưa làm được, từ đó có sự chuẩn bị phù hợp cho các trận đấu còn lại.

“Tất nhiên là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nên chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho các trận tiếp theo. Việc quan trọng lúc này là phải nhìn nhận, tóm tắt lại những điều toàn đội đã làm được và chưa làm được trong ngày hôm nay”, ông nói.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho các đối thủ tiếp theo, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết Ban huấn luyện sẽ tiếp tục trao đổi với bộ phận phân tích để đánh giá kỹ hơn về U20 Iran và U20 Palestine. Bên cạnh đó, đội cũng sẽ phải có những tính toán về nhân sự sau khi một cầu thủ (Lê Phát) phải trở lại CLB để tham dự V.League và không thể tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển.

Trước sự cổ vũ đông đảo của người hâm mộ trên sân vận động Việt Trì, HLV Yutaka Ikeuchi bày tỏ tâm trạng áy náy và gửi lời xin lỗi khi chưa thể mang lại kết quả như mong muốn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh U20 Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực trong chặng đường còn lại.

“Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn cơ hội ở phía trước và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai lượt trận còn lại”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

U20 Việt Nam sẽ tiếp tục đấu Palestine vào ngày 3-9 và U20 Iran ngày 6-9, để tìm kiếm cơ hội.

Tại vòng loại U20 châu Á 2027, 32 đội chia vào 8 bảng, đấu vòng tròn một lượt, chọn 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất. Muốn dự vòng chung kết, U20 Việt Nam bắt buộc phải xếp tối thiểu nhì bảng, đồng nghĩa loại được ít nhất 2 trong 3 đối thủ cùng bảng.