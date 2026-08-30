CLB Công an Hà Nội lập kỷ lục Siêu cúp quốc gia

ANTD.VN - Đình Bắc cùng đồng đội xác lập cột mốc mới khi trở thành đội thắng đậm nhất trong lịch sử các trận tranh Siêu cúp quốc gia từ 1999 đến nay.

Tối 30-8, trên sân Hàng Đẫy, đương kim vô địch V-League - Công an Hà Nội xuất sắc chiến thắng đương kim vô địch Cúp quốc gia - Công an TP.HCM với tỉ số 5-0, qua đó đoạt Siêu cúp quốc gia 2025/26.

Các bàn thắng được ghi bởi Alan (phút 8, 27), Brayan Perea (phút 45+3), Đình Bắc (phút 69) và Putros (phút 72).

CLB Công an Hà Nội thắng Công an TP.HCM 5-0 - trận đấu có cách biệt lớn nhất lịch sử Siêu cúp quốc gia từ 1999 đến nay

Chiến thắng ấn tượng không chỉ giúp Công an Hà Nội trở thành CLB thứ 5 trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu này (sau SLNA, HAGL, Bình Dương, Hà Nội) mà còn xác lập kỷ lục: Đội thắng đậm nhất lịch sử các trận Siêu cúp quốc gia.

Cụ thể, Siêu cúp quốc gia được tổ chức từ năm 1999, là cuộc so tài giữa đội đương kim vô địch V-League và đương kim vô địch Cúp quốc gia - hai giải đấu cao nhất hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Trận đấu đánh dấu sự mở màn một mùa giải chuyên nghiệp quốc gia mới.

Từ 1999 đến nay đã có 27 mùa Siêu cúp quốc gia được tổ chức với tổng cộng 29 trận đấu (mùa 2001 và 2003 tổ chức hai lượt trận đi/về).

Trước khi Công an Hà Nội thắng Công an TP.HCM 5-0, trận đấu có tỉ số cách biệt lớn nhất tại Siêu cúp quốc gia là Becamex Bình Dương thắng Hà Nội ACB mùa 2008 và SHB Đà Nẵng thắng Xi măng Xuân Thành Sài Gòn mùa 2012, với cùng tỉ số 4-0.

Tỉ số 5-0 đồng thời lặp lại chiến thắng đậm nhất của CLB Công an Hà Nội kể từ khi trở lại sân chơi chuyên nghiệp mùa 2023, khi đội bóng ngành Công an thắng Bình Định 5-0 cũng trên sân Hàng Đẫy tại vòng 1 V-League 2023. Cuối mùa giải đó, Công an Hà Nội giành chức vô địch V-League thuyết phục.

Mùa 2026/27 này, Đình Bắc cùng đồng đội sẽ chinh chiến 4 đấu trường: C1 châu Á, C1 Đông Nam Á, V-League, Cúp quốc gia. Và chiến thắng lịch sử 5-0 cùng Siêu cúp quốc gia vừa giành được sẽ tiếp động lực lớn cho toàn đội hướng tới mùa giải đầy sôi động, với nhiều thử thách lẫn vinh quang vẫy gọi.