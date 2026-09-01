Lần đầu tiên VnExpress Marathon được tổ chức tại Vũng Tàu, thu hút hơn 8.000 vận động viên

ANTD.VN - Là giải chạy đầu tiên thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại Vũng Tàu, sự kiện đã thu hút 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế cùng gia đình, bạn bè tham gia…

Khoảng 8.000 vận động viên tham gia

Giải VnExpress Vung Tau International Half Marathon Herbalife Cup 2026 vừa diễn ra tại Vũng Tàu từ ngày 28 đến 30-8-2026, do Herbalife Việt Nam là Nhà tài trợ Kim cương. Bắt đầu từ năm 2022, đây là giải marathon thứ 18 trong chuỗi các giải chạy thuộc hệ thống VnExpress Marathon mà Herbalife Việt Nam đồng hành, hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng cho cộng đồng xây dựng lối sống năng động, lành mạnh.

Giải lần này đã thu hút 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế cùng gia đình, bạn bè. Các vận động viên đã tham gia giải ở các cự ly ngắn, trung bình và dài, bao gồm 5km, 10km và 21km. Đường chạy đưa người tham gia đi qua những tuyến đường ven biển tuyệt đẹp và các địa danh nổi tiếng của Vũng Tàu. Các vận động viên xuất sắc đạt các thứ hạng cao nhất ở các cự ly đã được trao thưởng những sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife.

Người tham dự còn tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn tại khu vực expo của giải

Bên cạnh chạy bộ, người tham dự còn tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn tại khu vực expo của giải. Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại gian hàng là buổi giao lưu với biểu tượng thể thao quốc gia kiêm đại sứ thương hiệu Herbalife Châu Tuyết Vân – vận động viên 10 lần liên tiếp vô địch thế giới môn Taekwondo.