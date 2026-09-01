Chelsea đẩy hai 'sao xịt' sang Tottenham

ANTD.VN - Chelsea vừa đạt thỏa thuận với Tottenham về việc bán đứt trung vệ Tosin Adarabioyo và để tiền vệ Mykhailo Mudryk sang khoác áo Gà trống theo dạng cho mượn.

Theo truyền thông Anh, Tottenham đã đưa thành công Mykhailo Mudryk từ Chelsea về sân Tottenham Hotspur theo hợp đồng cho mượn ở mùa giải 2026/27. Gà trống có quyền mua đứt tiền đạo cánh người Ukraine với mức phí khoảng 86 triệu euro.

Mykhailo Mudryk tạm biệt Chelsea để sang Tottenham theo dạng cho mượn (Ảnh: Reuters)



Nếu thương vụ hoàn tất, Mudryk sẽ có cơ hội tái hợp với De Zerbi. Hai người từng làm việc cùng nhau tại Shakhtar Donetsk ở Ukraine trước khi cầu thủ này chuyển sang Chelsea vào tháng 1-2023 với mức phí khoảng 100 triệu euro.

Đáng chú ý, tuyển thủ Ukraine đã không thi đấu trận chính thức nào kể từ tháng 11-2024, khi bị LĐBĐ Anh (FA) đình chỉ vì dương tính với meldonium, chất bị cấm do có khả năng hỗ trợ tăng cường hiệu suất thi đấu.

Sau khi vụ việc được giải quyết, Chelsea cho phép Mudryk rời đội theo dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội thi đấu. Tottenham vì thế trở thành nơi để cầu thủ Ukraine khởi động lại sự nghiệp, đặc biệt khi anh được làm việc với De Zerbi, người từng hiểu rõ khả năng của mình tại Shakhtar.

Song song với thương vụ Mudryk, Tottenham cũng chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ Tosin Adarabioyo từ Chelsea. Khác với Mudryk, trung vệ 28 tuổi được Tottenham mua đứt với mức phí khoảng 8,2 triệu euro.

Trung vệ Tosin Adarabioyo không còn chỗ ở Chelsea (Ảnh: Alamy)

Việc Tottenham lựa chọn mua Adarabioyo thay vì mượn thêm một cầu thủ Chelsea còn liên quan đến quy định của Ngoại hạng Anh. Các CLB không được phép mượn đồng thời hai cầu thủ từ một đội bóng khác trong giải.

Adarabioyo nhiều khả năng sẽ đóng vai trò dự phòng cho Micky van de Ven và Jan Paul van Hecke trong đội hình Tottenham.

Nếu hoàn tất hai thương vụ Mudryk và Adarabioyo, Tottenham sẽ khép lại một kỳ chuyển nhượng đặc biệt sôi động.

Trước đó, CLB đã chi khoảng 356 triệu euro cho các tân binh như Savio, Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Jan Paul van Hecke và Marcos Senesi. Andy Robertson cùng thủ môn dự bị Martin Dubravka gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Omar Marmoush đến theo hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Đội bóng của HLV De Zerbi đã thua cả hai vòng đầu Ngoại hạng Anh, với thất bại 0-3 trước Brentford ở trận ra quân, sau đó tiếp tục thua Newcastle 0-2 ngay trên sân nhà.