ANTD.VN - Lionel Messi có màn trình diễn chói sáng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp Inter Miami đè bẹp CF Montreal 7-1. Chiến thắng này cũng giúp đội bóng của Messi khép lại chuỗi 5 trận liên tiếp không biết thắng.

Sáng 30-8, Inter Miami bước vào cuộc tiếp đón CF Montreal với mục tiêu tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận đáng thất vọng. Lionel Messi một lần nữa trở thành nhân vật trung tâm khi trực tiếp tạo ra khác biệt trên sân.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm phá vỡ thế cân bằng ở phút 20. Telasco Segovia thực hiện đường chuyền thuận lợi để Casemiro băng vào vòng cấm rồi bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Messi ghi 4 bàn trong chiến thắng khó tin của Inter Miami (Ảnh: Inter Miami)

Lợi thế của Inter Miami không tồn tại quá lâu. Phút 37, Fabian Herbers tung cú sút chân phải từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc thấp bên trái gỡ 1-1 cho đội khách. Montreal đưa trận đấu về thế cân bằng, nhưng chỉ ba phút sau, Messi bắt đầu tạo ra sự khác biệt.

Phút 40, Inter Miami được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Messi bước lên thực hiện bằng chân trái và đưa bóng đi theo quỹ đạo cực kỳ khó chịu, thẳng vào góc cao khung thành.

Inter Miami một lần nữa vượt lên dẫn 2-1, đồng thời Messi có bàn thắng đầu tiên trong chuỗi màn trình diễn đặc biệt của mình.

Phút 52, siêu sao Argentina thực hiện pha đi bóng đầy kỹ thuật, lần lượt vượt qua hàng loạt cầu thủ Montreal trước khi nâng cách biệt lên 3-1.

Montreal gần như không còn khả năng chống đỡ trước sức ép liên tục từ Inter Miami. Phút 80, Messi thực hiện pha kiến tạo bằng một chạm cực kỳ tinh tế, để Suarez dứt điểm chân phải tung lưới Montreal, nâng tỉ số lên 4-1.

Đội bóng áo hồng thắng trận đầu tiên sau 5 trận thất vọng

Phút 83, Rodrigo De Paul tung đường chuyền thuận lợi để Messi hoàn tất cú hat-trick và giúp Miami dẫn 5-1. Đến lúc này, đội chủ nhà càng chơi càng lấn lướt. Shaw nâng tỉ số len 6-1 ở phút 89. Messi còn ghi thêm 1 bàn nữa ở phút bù giờ thứ 6 để hoàn tất cú poker, đồng thời ấn định chiến thắng tưng bừng 7-1.

Messi khép lại trận đấu với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo, trực tiếp tham gia vào 5 trong tổng số 7 bàn của đội nhà. Chiến thắng đậm trước Montreal không chỉ cho thấy sức mạnh tấn công của Inter Miami mà còn giúp đội bóng chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng.