Tottenham toàn thua từ khi Ngoại hạng Anh 2026/27 khởi tranh

ANTD.VN - Tottenham tiếp tục trắng tay ở Ngoại hạng Anh khi thua Newcastle 0-2 trên sân nhà. Sau hai vòng, đội bóng của HLV Roberto De Zerbi chưa ghi được bàn nào và lần đầu sau hơn nửa thế kỷ thua cả hai trận mở màn mà không tìm thấy mành lưới đối phương.

Tottenham bước vào cuộc đối đầu Newcastle bằng một trong những kỳ chuyển nhượng tham vọng nhất lịch sử CLB. Trước giờ bóng lăn tại Tottenham Hotspur, tám tân binh được giới thiệu tới người hâm mộ, với tổng giá trị lên tới 305 triệu bảng.

Nhưng sau 90 phút trên sân nhà, mọi thứ không diễn ra như mơ. Trong trận sân nhà đầu tiên của mùa giải, HLV Roberto De Zerbi trao suất đá chính cho năm tân binh.

Tottenham gây thất vọng toàn tập (Ảnh: Getty Images)

Jan Paul van Hecke và Andy Robertson xuất hiện ở hàng thủ, Sandro Tonali cùng Mateus Fernandes đảm nhiệm tuyến giữa, còn Omar Marmoush được bố trí đá cao nhất trên hàng công.

Nhưng tất cả đều gặp khó khăn trong việc hòa nhập với hệ thống mới. Tottenham nhập cuộc thiếu chắc chắn, trong khi Newcastle nhanh chóng tận dụng những khoảng trống mà đội chủ nhà để lộ.

Bước ngoặt đến ở phút 62. Anthony Elanga nhận bóng trong vòng cấm, xoay người rồi thực hiện cú sút chân trái về góc xa. Antonin Kinsky đã rướn hết khả năng nhưng không thể chạm tay vào bóng. Newcastle dẫn 1-0.

Spurs thua đau trước Newcastle trên sân nhà (Ảnh: Neil Hall/EPA)

De Zerbi lập tức phản ứng. Chỉ 5 phút sau bàn thua, HLV người Italia thực hiện liền ba sự thay đổi nhân sự. Đáng chú ý, Mohammed Kudus được tung vào sân, đánh dấu màn trở lại sau tám tháng vắng mặt.

Nhưng những điều chỉnh của De Zerbi chưa kịp phát huy tác dụng thì Tottenham lại nhận thêm gáo nước lạnh.

Phút 72, từ quả phạt góc bên cánh phải, Nick Woltemade nỗ lực đánh đầu chuyền bóng vào khu vực nguy hiểm. Wissa nhanh chóng tận dụng cơ hội bằng pha móc bóng chéo góc, đánh bại Kinsky và nâng tỉ số lên 2-0.

Tottenham không thể tìm được bàn gỡ trong phần còn lại của trận đấu. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, CĐV Newcastle liên tục hát vang câu chế nhạo Tottenham: "Tottenham Hotspur, chuyện này lại xảy ra rồi".

Ở phía bên kia, người hâm mộ Tottenham một lần nữa thể hiện sự thất vọng bằng những tiếng la ó dành cho đội nhà.

Thất bại 0-2 trước Newcastle khiến Tottenham lần đầu tiên kể từ mùa 1974/75 thua cả hai trận mở màn Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn thắng.

Đáng nói hơn, điều này xảy ra ngay sau một kỳ chuyển nhượng mà CLB đã bỏ ra tới 305 triệu bảng để mang về 8 tân binh.