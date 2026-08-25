Giá vé 'chợ đen' nhảy múa trước giờ chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan

ANTD.VN - Vé trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa chủ nhà Việt Nam và đội tuyển Thái Lan được rao bán tại "chợ đen" cao gấp 2 đến 4 lần mệnh giá gốc.

Trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan (20h ngày 26-8, sân Mỹ Đình) đang hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Thị trường vé "chợ đen" vì thế cũng "nhảy múa" theo.

Vé gốc do ban tổ chức giải phát hành có 4 mệnh giá: 500.000, 800.000, 1,2 triệu, 1,5 triệu đồng. Vé được bán trực tuyến từ 14h ngày 20-8, và hết chỉ ít giờ sau đó. Nhiều người có nhu cầu nhưng không mùa được qua kênh chính thức chỉ còn cách tìm đến "chợ đen".

Nhiều "phe vé" tụ tập trước cửa trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam để chào bán vé, với giá cao 3-4 lần mệnh giá gốc

Ghi nhận của phóng viên An ninh Thủ đô vào đầu giờ chiều 25-8, "chợ đen" khu vực trước sân vận động Mỹ Đình và trước cửa Liên đoàn bóng đá Việt Nam có rất nhiều người "ăn chực nằm chờ" tại đây để rao bán lại vé.

Mỗi khi có người ghé ngang qua, lập tức 3-5 "phe vé" nhanh chóng tiếp cận, rao bán.

"Anh cần mua vé loại mấy. Loại 1 (giá gốc 3 triệu/cặp) thì 10 triệu/cặp, loại 2 (giá gốc 2,4 triệu/cặp) từ 7 đến 8 triệu cặp, loại 8 triệu vị trí ngồi gần trung tâm khán đài hơn", một phe vé chào hàng một khách đi ô tô ghé hỏi.

Một "phe vé" chào bán cho khách có nhu cầu mua vé

Cầm trên tay 4 tấm vé mệnh giá 500.000 đồng, bạn Nguyễn A.T - sinh viên một trường Đại học tại Hà Nội - cho biết nhận thấy nhu cầu mua vé bóng đá thường tăng vọt ở chung kết nên bạn chủ động "săn" vé khi ban tổ chức mở bán trực tuyến.

"Mình mua thành công 4 vé mệnh giá nhỏ nhất. Mình giữ lại 2 vé để cùng 1 bạn thân tới sân xem, còn dư 2 vé mang ra đây bán lại. Mình tính bán 2 triệu/cặp thôi, lời 1 triệu là quá đủ rồi", Nguyễn A.T. cho hay.

Rất nhanh chóng, 2 tấm vé của T. được giao dịch thành công chỉ sau 2 lần chào bán người ghé hỏi.

Một group mua bán vé bóng đá có gần 100.000 thành viên liên tục xuất hiện các bài đăng mới, rao bán vé chung kết Việt Nam - Thái Lan (Ảnh chụp màn hình)

Thị trường "chợ đen" trên mạng internet thậm chí còn sôi động hơn khi ngày 25-8 cũng là thời điểm ban tổ chức trả vé cứng và người mua thành công chính thức có vé trên tay, có thể giao dịch trực tiếp với người có nhu cầu.

Nhiều group có tên "Mua bán vé bóng đá", "Vé bóng đá Việt Nam"... ghi nhận lượng tương tác đột biến. Đặc biệt, liên tục xuất hiện các bài viết mới với nội dung đăng bán, lẫn cả tìm mua.

Dạo quanh có thể thấy đối tượng người bán và mức giá khá đa dạng, song nhìn chung mức giá "dễ chịu hơn" so với hơn "chợ đen" khu vực dọc cửa sân Mỹ Đình.

Giao dịch trên mạng giúp người mua có thể dễ dàng "khảo giá", so sánh và "trả giá", thuận mua vừa bán. May mắn thì có thể mua được giá tốt song cũng không thấp hơn 2 lần so với mệnh giá gốc.

Những lời rao có giá gấp 3-4 lần mệnh giá gốc vẫn xuất hiện nhiều, chủ yếu là vé loại 1 có vị trí ngồi đẹp, nhằm tiếp cận khách hàng rủng rỉnh tài chính hoặc có nhu cầu biếu, tặng.

Dù vậy, các giao dịch trên mạng tiềm ẩn rủi ro. Vì vậy, xen lẫn giữa "rừng" bài viết rao bán vé, là một vài cảnh báo lừa đảo cọc tiền, vé giả...