ANTD.VN - Chelsea tiếp tục có khởi đầu ấn tượng tại Premier League 2026/27 khi đánh bại Brighton 4-3 ở vòng 2. Lavia, Neto, Pedro và Palmer cùng lập công giúp đội bóng của HLV Xabi Alonso giành trọn 6 điểm sau hai trận, dù hàng thủ có thời điểm để Brighton vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai.

Tiếp đón Brighton tại Stamford Bridge, HLV Xabi Alonso gây chú ý khi xếp tân binh Emiliano Martinez bắt chính. Thủ môn người Argentina vừa gia nhập đội bóng thành London nhưng lập tức được Alonso trao vị trí trong khung gỗ.

Brighton bước vào trận đấu với sự tự tin lớn sau chiến thắng 4-0 trước Aston Villa ở vòng khai màn. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại Stamford Bridge lại hoàn toàn khác.

Palmer giải cứu, Chelsea thắng trận thứ hai liên tiếp (Ảnh: Ian Walton/AP)

Chelsea chỉ cần 4 phút để phá vỡ thế cân bằng. Từ quả phạt góc bên cánh phải, sự phối hợp thiếu chắc chắn giữa Wieffer và thủ môn Verbruggen tạo cơ hội để Lavia nhanh chóng ập vào dứt điểm ở cự ly gần, đưa The Blues vượt lên.

Bàn mở tỉ số giúp Chelsea càng chơi càng hưng phấn. Phút 14, Morgan Rogers có pha đi bóng mạnh mẽ bên cánh trái trước khi chuyền vào trong. Neto băng cắt đúng thời điểm và tung cú dứt điểm chuẩn xác, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Phút 32, sau một pha phản công nhanh, Hato tung đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm. Pedro xử lý gọn gàng rồi dứt điểm tung lưới Brighton, nâng tỉ số lên 3-0.

Tưởng như Chelsea sẽ dễ dàng kiểm soát phần còn lại của trận đấu, Brighton bất ngờ tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Yalcouye lập công ở phút 36, giúp đội khách bước vào giờ nghỉ với hy vọng lật ngược tình thế.

Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 64, đội khách được hưởng thành quả khi Pedro vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Brighton rút ngắn tỉ số xuống 2-3.

Chelsea bắt đầu chịu sức ép. Hàng phòng ngự đội chủ nhà tỏ ra thiếu chắc chắn, trong khi Martinez cũng phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm trong ngày đầu tiên khoác màu áo mới.

Đúng lúc The Blues cần một khoảnh khắc tạo khác biệt, Cole Palmer lên tiếng.

Phút 74, Palmer nhận bóng rồi chủ động đi bóng vào khu vực nguy hiểm trước khi thực hiện cú cứa lòng bằng chân trái sở trường. Bóng đi hiểm về góc gần, khiến Verbruggen không thể cản phá. Chelsea tái lập khoảng cách 2 bàn với tỉ số 4-2.

Brighton vẫn không bỏ cuộc. Đội khách liên tục dồn bóng lên phía trước trong những phút cuối và được đền đáp ở phút 90+6. Gross ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 3-4, khiến Stamford Bridge trải qua những giây cuối đầy căng thẳng.

Chelsea toàn thắng sau hai vòng đầu EPL (Ảnh: Anthony Hanc/Wired Photos/Shutterstock)

Tuy nhiên, Chelsea vẫn đứng vững để bảo toàn cách biệt mong manh. Chiến thắng 4-3 này đưa Chelsea lên vị trí thứ ba Premier League 2026/27 với 6 điểm tuyệt đối sau hai vòng. HLV Xabi Alonso có màn khởi đầu thuận lợi, dù hàng phòng ngự vẫn cho thấy những vấn đề cần được giải quyết.

Ở vòng 3, thử thách sẽ lớn hơn rất nhiều khi Chelsea hành quân tới sân Emirates chạm trán Arsenal vào ngày 6-9.