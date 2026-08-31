Jose Mourinho có khởi đầu tốt nhất trong ba nhiệm kỳ tại Real Madrid

ANTD.VN - Real Madrid toàn thắng cả ba vòng đầu La Liga 2026/27, giúp HLV Jose Mourinho có màn khởi đầu tốt nhất trong 4 mùa giải ông dẫn dắt đội bóng Hoàng gia.

Real Madrid tiếp tục duy trì mạch toàn thắng khi đánh bại Malaga 4-0 trên sân Bernabeu tối 30-8. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Jose Mourinho có 9 điểm tuyệt đối sau ba vòng, sau khi lần lượt vượt qua Espanyol và Real Sociedad.

Đây cũng là thành tích khởi đầu tốt nhất của Mourinho trong những mùa giải trước đó tại Madrid.

Mùa 2010/11, Real của HLV Mourinho giành 7 điểm sau ba vòng. Đội hòa Mallorca, sau đó thắng Osasuna và Real Sociedad.

Jose Mourinho lập khởi đầu tốt nhất trong ba nhiệm kỳ tại Real Madrid (Ảnh: AS)

Một năm sau, Real khởi đầu với hai chiến thắng trước Zaragoza và Getafe nhưng thất bại trước Levante, chỉ giành được 6 điểm.

Đến mùa 2012/13, đội bóng của Mourinho chỉ có 4 điểm sau ba vòng, với trận hòa Valencia, thất bại trước Getafe và chiến thắng trước Granada.

Sau ba mùa giải đó, Mourinho hiện đã vượt qua chính mình với 9 điểm tuyệt đối.

Đáng chú ý, Kền kền trắng đã thắng cả 6 trận giao hữu trước mùa giải, sau đó tiếp tục đánh bại cả ba đối thủ đầu tiên tại La Liga, trong bối cảnh nhiều cầu thủ hội quân muộn do vừa tham dự World Cup 2026, còn một số trụ cột gặp vấn đề chấn thương.

Với 9 điểm sau ba vòng, HLV Mourinho vẫn còn một cột mốc đáng chú ý để hướng tới. Mùa trước, Xabi Alonso từng giúp Real Madrid thắng 6 trận liên tiếp ở La Liga. Arbeloa cũng có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp sau khi tiếp quản đội bóng hồi tháng 1.

Điều đó đồng nghĩa Mourinho chỉ cần thêm ba chiến thắng để cân bằng khởi đầu của Alonso.

Thử thách tiếp theo của Real là chuyến làm khách trước Betis. Sau đó, đội bóng trở lại Bernabeu gặp Rayo Vallecano, trước khi lần lượt làm khách của Elche và Atletico Madrid. Đây sẽ là chuỗi trận quan trọng để kiểm chứng rõ hơn sức mạnh thực sự của Real Madrid dưới thời Mourinho.